Lesión Carvajal: comunicado médico del Real Madrid, qué tiene y cuántos partidos se perderá

Nuevo contratiempo para Dani Carvajal en el tramo final de temporada. El Real Madrid ha hecho público el parte médico del lateral derecho, que vuelve a frenar en seco su intento de recuperar protagonismo en la recta decisiva del curso con el Mundial a la vuelta de la esquina.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una fisura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho. Pendiente de evolución", informó el club en un comunicado oficial.

La lesión llega en un momento delicado para el internacional español, que ya venía perdiendo peso en la rotación de Álvaro Arbeloa y había quedado relegado en los planes del equipo en favor de Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho.

Desde que volvió de su lesión de rodilla en diciembre, el lateral ha jugado solo un total de 442 minutos y se ha quedado en el banquillo sin jugar en un total de 14 encuentros sumando todas las competiciones.

Alerta roja por el Mundial

Además, el calendario juega en su contra. A menos de un mes para que Luis de la Fuente ofrezca la lista definitiva para la cita mundialista, la lesión puede suponer un golpe casi definitivo para sus opciones de entrar en la convocatoria final.

Carvajal ve cómo sus opciones de jugar su último gran torneo con España tras ser uno de los líderes de la última Eurocopa quedan ahora seriamente comprometidas, a la espera de su evolución y la decisión final del seleccionador.

Según los expertos, la fisura, una fractura sin desplazamiento, de la falange distal del quinto dedo del pie suele curar en un plazo de 2 a 4 semanas, aunque la recuperación completa para actividades de alto impacto como es el caso de los futbolistas puede demorarse, por lo que si se cumple la parte más negativa del diagnóstico el lateral diría adiós a lo que queda de temporada.

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No obstante, desde Madrid apuntan que el jugador espera estar recuperado para los últimos partidos del curso, apurar en su recuperación y así quemar los últimos cartuchos para estar en la cita de Estados Unidos, Canadá y México.