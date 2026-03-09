Lesión de Carreras: parte médico oficial, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid

Otro varapalo para el Real Madrid en una de las semanas más importantes de la temporada. El conjunto blanco llegará en cuadro al partido ante el Manchester City de Pep Guardiola que se jugará este miércoles en el Santiago Bernabéu.

Según ha confirmado el club en su web oficial, este es el parte médico del futbolista: Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Álvaro Carreras por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha. Pendiente de evolución.

Carreras, ante el Getafe / Juanjo Martín / EFE

En los últimos días, el lateral había sido duda por molestias, pero finalmente se ha confirmado la lesión que le impedirá estar en el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League. Cabe recordar que el futbolista tampoco pudo jugar en Liga ante el Celta tras ver la quinta amarilla de la temporada en el partido ante el Getafe.

Se trata de una baja muy importante para Álvaro Arbeloa. Hasta el momento, Carreras había sido su lateral izquierdo titular y había jugado prácticamente todos los minutos. Una figura clave que, casi con total seguridad, será sustituida por Ferland Mendy. Ante el Celta, el francés completó un partido muy sólido a nivel defensivo. El problema con el ex del Lyon es que su inactividad y su tendencia a lesionarse pueden implicar un riesgo importante de cara al partido ante el City.

Se espera que Carreras esté de baja una semana, por lo que también podría perderse el partido liguero ante el Elche y volvería, en principio, para la vuelta de los octavos de final ante el Manchester City, encuentro que se jugará en el Etihad Stadium.

Para el encuentro de ida en el Bernabéu, Arbeloa no podrá contar con Eder Militao, David Alaba, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Álvaro Carreras y Dani Ceballos. En el caso del delantero francés incluso se llegó a valorar una recuperación milagrosa, pero la realidad es que su presencia es prácticamente imposible.