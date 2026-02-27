Lesión Asencio: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid

El Real Madrid y el Bernabéu entero se llevaron un gran susto tras ver las imágenes de la caída de Asencio ante el Benfica. El central canario chocó con Camavinga en un balón dividido y posteriormente con la cara en el suelo. Al futbolista lo tuvieron que sacar en camilla.

Los médicos rápidamente buscaron intentar incorporarlo, pero no lo consiguieron y decidieron inmovilizarlo para llevárselo en camilla. Lo tuvieron que levantar entre varios del personal médico para que el jugador no tuviera que hacer ningún esfuerzo y se lo llevaron directamente al hospital en una UVI móvil Además, se le puso un collarín para bloquear cualquier movimiento en la zona de las cervicales y el cuello.

Las imagenes nos hacían preveer una lesión grave, pero finalmente el conjunto blanco ha confirmado la lesión del futbolista en un comunicado oficial: "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Raúl Asencio por los Servicios Médicos del Real Madrid, ha sido diagnosticado de una contractura cervical. Pendiente de evolución".

Los madridistas no especifican tiempo aproximado de baja, aunque en la Cadena SER apuntan a que Asencio solo se perdería el encuentro ante el Getafe y podría volver ante el Celta. Los de Arbeloa tienen semana limpia al no estar clasificados para las semifinales de la Copa del Rey y aprovecharán para recuperar efectivos para viajar a Balaídos el 7 de marzo. Por cierto, ante el Getafe tampoco estaría Huijsen que también está lesionado.

El Real Madrid se clasificó a los octavos de final de la Champions y justo después Arbeloa tranquilizó a la afición. Finalmente se han confirmado los pronósticos del salmantino: “Parecía algo del cuello, no parece grave. Ha ido al hospital y ojalá se quede en susto. Se nos ha encogido un poco el estómago y parece que no va a ser nada”, dijo en zona mixta.