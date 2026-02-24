L'Équipe: Mbappé no jugará ante el Benfica por lesión

En Francia ya lo dan por hecho. Mbappé no jugará ante el Benfica por las molestias que lleva arrastrando en la rodilla izquierda desde hace meses. El francés tuvo un problema en el entrenamiento previo al choque de este martes y, según avanza L'Équipe, no estará en el duelo de Champions League.

En el vestuario blanco consideran que es imposible alinearlo para el miércoles tras la sensación de la última sesión. El francés había recibido muchas críticas en las últimas semanas por su bajón de rendimiento y a Arbeloa por no cambiarlo durante los partidos a pesar de sus evidentes problemas físicos.

Precisamente, el técnico blanco no tenía ninguna intención de dejar en el banquillo a su goleador hasta última hora. Antes del entrenamiento, el salmantino afirmó que el francés estaría: "Kylian está listo para jugar el miércoles, y eso es lo más importante. Es importante destacar el inmenso esfuerzo de Kylian y su empeño en ayudarnos en el campo. Creo que cualquier defensa que se enfrente a él sabe que, en cualquier situación, puede decidir el resultado. Sin duda, lo vamos a necesitar el miércoles, y hará un gran partido".

Kylian Mbappé celebra su gol de penalti contra el Levante con su entrenador Álvaro Arbeloa / EFE/ Javier Lizón

Pero tras el entrenamiento, Mbappé se sometió a unos exámenes que mostraron que su rodilla está lejos de estar bien y junto con los médicos decidieron que lo mejor era no forzar. A estas horas el conjunto blanco no ha emitido aún un comunicado médico, pero en Francia ya lo dan por hecho.

Bajas en partidos clave: algo recurrente

No será la primera vez que el francés se pierde un encuentro importante por culpa de su estado físico. El año pasado 'se borró' del partido de vuelta ante el Arsenal tras el 3-0 en el Emirates y este curso solo pudo jugar 15 minutos en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona y no jugó ante el Manchester City, pero después jugó todo el encuentro ante el Talavera de la Reina.

Kylian Mbappé, máximo goleador de la Champions League / Associated Press/LaPresse

A finales del 2025, el delantero se sometió a una resonancia magnética que reveló una rotura del ligamento colateral lateral. Una lesión que tenía desde el partido ante el Celta de Vigo del pasado 7 de diciembre. En principio, la recuperación iba a ser de tres semanas, pero en once días volvió a los entrenamientos y jugó la final sabiendo que el puesto de Xabi Alonso estaba en riesgo.

Era un desenlace anunciado. Mbappé llevaba muchos días forzando y no podrá estar ante el Benfica en un día clave. El Real Madrid se jugará el pase a los octavos de final de la UEFA Champions League sin su máximo goleador y estrella, aunque, viendo su rendimiento en los últimos duelos, puede incluso ser positivo para Arbeloa.