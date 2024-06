Leny Yoro elige el Real Madrid

Leny Yoro, defensa central de 18 años que pertenece al Lille, quiere jugar en el Real Madrid. Esa es la filtración que sale del entorno del jugador y del que todavía es su club. El francés dejó clara su postura cuando el PSG intentó negociar con ‘Les Dogues’ un traspaso con una oferta superior a la de los blancos, y entendió que tenía pocas opciones de ficharlo. Los parisinos incluso se reunieron con el entorno de Yoro, pero sin éxito.

Tchouameni, la referencia

La joven promesa defensiva de Francia ha seguido los pasos de su compatriota Tchouameni, que también pasó por el mismo proceso. El club blanco hizo un esfuerzo económico para ficharlo pagando 80 millones de euros al Mónaco, más 20 en objetivos. Un refuerzo para el centro del campo ganándole la mano al PSG, y a varios equipos de la Premier.

“Había bastantes clubes que estaban interesados. Pero cuando escuché que el Real me quería, no lo pensé. Le dije a mi agente que hiciera todo lo posible para llegar a un acuerdo entre el Mónaco y el club. ¿Dudé con el PSG? No, no. No dudé con el PSG. También es un club muy grande, pero mi elección era ir al Madrid”, confesaba Tchouameni.

Nacho cambió el plan del Madrid

La salida de Nacho cambia los tiempos en las necesidades del Real Madrid. Tiene que buscar un relevo de garantías y el elegido es Leny Yoro, al que tantea desde hace tiempo y conoce su deseo de acabar de blanco. Le queda un año de contrato con el Lille, que empezó pidiendo 100 millones de euros por el traspaso, una cantidad exagerada por un jugador con buena proyección pero a un año vistas de poder irse gratis.

Leny Yoro, celebrando un gol con el Lille / @leny_yoro

El Lille bajó de los 100 a los 60 M€, cantidad a la que sí se acercaban el PSG, y otros equipos como el United o el Liverpool. El Real Madrid, por su parte, no estaba dispuesto a pagar más de 30 millones por un jugador al que le quedaba un año de contrato y la certeza de ser el equipo elegido para fichar. Los blancos se mantenían al margen, no tenían prisa y su ideal era que jugase un año más en el Lille y que llegase gratis en 2025.

El cuarto central

El plan era que pagaría a Yoro una prima especial por llegar con la carta de libertad que, como en el caso de Alaba o Rudiger, repercutiría en su salario. Ahora la cosa cambia con la salida de Nacho. Necesita un cuarto central que forme tándem con Rudiger, Alaba y Militao y se ve en la necesidad de negociar con el Lille, algo que había evitado, aunque sí había dejado claro el interés por fichar al defensa.

El club madridista podría subir su oferta a 40 millones más objetivos para convencer al club francés, que podría aceptar conscientes de qué o acaba de blanco o podría quedarse un año y verlo marchar gratis. En definitiva, el Madrid acelera su interés por Leny Yoro y hará un esfuerzo económico para asegurarse su fichaje este verano.