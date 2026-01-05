Lennart Karl: la perla del Bayern se 'ofrece' al Real Madrid

El Bayern de Múnich ha encontrado en Lennart Karl un jugador de futuro... con el permiso del Real Madrid, a tenor de las palabras del propio futbolista germano. A sus 17 años, el delantero bávaro ha irrumpido con su talento en el primer equipo aunque ya ha dejado caer que algún día espera jugar en el Santiago Bernabéu, pero enfundado en la camiseta blanca.

Lennart Karl se ha convertido en una pieza importante para el técnico del Bayern Vincent Kompany que ha encontrado en él un recambio para el lesionado Musiala. De entrar en las segundas partes en el terreno de juego, ha pasado a ser habitual en el once inicial, no solo en la Bundesliga y en la Pokal, sino también en la Champions destacando frente al Brujas, el Arsenal y el Sporting de Portugal.

"Muy grande, pero..."

Con contrato hasta 2028, el Bayern podría pensar que puede respirar tranquilo y ver cómo su joven talento sigue creciendo como jugador en el Allianz Arena. Sin embargo, fue el mismo Karl el que se situó en el radar madridista el que encendió las luces de alarma, al responder con la inocencia del adolescente en torno a sus sentimientos como jugador del Bayern y sus sueños de futuro. "Espero que se quede entre nosotros", llegó a decir cuando uno de esos seguidores le preguntó al respecto

"El Bayern es un club muy grande. Es un sueño jugar allí. Pero, en algún momento, definitivamente quiero jugar en el Real Madrid. Ese es mi club soñado".

Al parecer, Lennart Karl ya pasó una prueba por el club blanco con solo diez años, en 2018. Según desveló hace unas semanas el periodista Sebastian Leisgang, no llegó a convencer a los técnicos de La Fábrica, pero el joven futbolista se quedó con las ganas de vestir de blanco.

Quizás para tranquilizar a los aficionados del Bayern presentes, Karl añadió que para él, "el Bayern es un club muy especial y me estoy divirtiendo mucho en el equipo".

De hecho, desde su debut anecdótico con el primer equipo en la Franz Beckenbauer Supercup el 16 de agosto de 2025 (jugó un minuto sustituyendo a Oliseh en el tiempo de descuento), ha ido progresando en el Bayern Múnich y en la presente campaña acumula 1.010 minutos de juego en 22 partidos en los que ha sumado 6 goles y 2 asistencias a la causa muniquesa, jugando en la mediapunta o en el extremo derecho a pie cambiado, pues se trata de un futbolista zurdo. Unas cifras espectaculares arropadas con un récord que siempre adorna el currículum de las jóvenes figuras: se convirtió en el jugador más joven en marcar en tres partidos consecutivos de la Champions.

De esta manera, su valor de mercado se ha disparado desde los 1,5 millones de euros de abril de 2025 a los 60 millones en los que valora su traspaso a día de hoy el portal especializado 'Transfermarkt'. Una cantidad que incluso considerará irrisoria el Bayern Múnich y que tampoco parece fácil que esté dispuesto a pagar por él, a día de hoy, el Real madrid.