Lennart Karl se disculpó con el Bayern por soñar con el Real Madrid... y el club lo blinda

Lo dijo en un ambiente relajado y en un contexto de aparente confianza, pero sus palabras resonaron como una bomba en un club tan orgulloso e histórico como es el Bayern Múnich. Lennart Karl, la joven estrella (17 años) del club bávaro, confesó que está muy contento en el Allianz Arena pero que sueña con jugar en el Real Madrid. De inmediato le llovieron las críticas y el delantero ha pedido disculpas, según se han encargado de explicar diferentes responsables muniqueses que, al mismo tiempo, ya están hablando con él para mejorar su contrato.

“Vino a nosotros y nos dijo que un traspaso al Real Madrid no está en absoluto sobre la mesa y que está muy agradecido al Bayern", aseguró el director deportivo del club, Max Eberl, quien de puertas afuera ha defendido a Karl quien en las redes sociales ha recibido incluso insultos por parte de los hinchas más radicales.

"Simplemente se expresó abiertamente, como lo que es, un joven de 17 años", lo justificó Eberl, que matizó el mensaje de su pupilo. "No nos molesta que diga: 'Está el Bayern, pero también hay otros clubes'. Vivimos en estos tiempos". Incluso añadió que un joven de 17 años "puede cometer errores. Es natural que en un momento de emoción diga algo de lo que luego se arrepienta".

Desde Alemania informan que el Bayern Múnich ha preferido restar trascendencia a las declaraciones de Lennart y tratarlo a nivel interno sin medidas disciplinarias ni sanciones económicas pues interpretan que el futbolista no estaba intentando provocar una situación de crisis. Karl habría sido víctima de su 'exploit' en la Bundesliga y la Champions, en la que incluso ha protagonizado un récord histórico al marcar en tres encuentros consecutivos de la competición europea. Pero también se habrían puesto manos a la obra...

Tranquilidad... y blindaje

El director deportivo del Bayern, quizás más tranquilo después de que el jugador descartara que esté pensando en mudarse a Madrid, recordó que Lennart Karl "está aprendiendo, y en el campo es increíble. Ya no es el desconocido 'Lenny', sino Lennart Karl. Ahora toda Alemania le conoce por su talento y habilidades". Aprenderá de esto", dijo Eberl.

También tiene muy clara la lección el propio Max Eberl, pues el diario 'Bild' asegura que ya le han ofrecido al jugador negociar una mejora y prolongación de su actual contrato: prolongarlo de junio de 2028 hasta junio de 2031 y subir su ficha anual de los 1,5 millones de euros a los 5,5 millones.

En cualquier caso, las palabras de Lennart Karl han tenido un doble efecto: primero pusieron en alerta a los responsables del Bayern, y después, tras sus disculpas, han conseguido que estén dispuestos a negociar el blindaje de su contrato. Quizás, de ahí las suaves palabras de Eberl: "Lennart vino y me dijo que no había ningún problema, que estaba muy agradecido con el Bayern de Múnich. Y compartimos un poco de nuestra experiencia. Tuve un ex entrenador, Hans Meyer. Me dijo: 'Habla siempre de ti mismo, así no cometerás errores', y se lo transmití".

Como se recordará, el desliz de Lennart Karl se produjo en un encuentro con seguidores del Bayern cerca de su ciudada natal. "Espero que se quede entre nosotros", llegó a decir cuando uno de esos seguidores le preguntó sobre sus clubes preferidos. "El Bayern es un club muy grande. Es un sueño jugar allí. Pero, en algún momento, definitivamente quiero jugar en el Real Madrid. Ese es mi club soñado".