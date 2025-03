Lejeune: "A Vinicius se le ve una buena persona que no quiere hacer daño"

El defensa francés del Rayo Vallecano Florian Lejeune confía en sacar un buen resultado ante el Real Madrid este domingo en el Santiago Bernabéu, aunque elogia la calidad del conjunto blanco y de estrellas como Kylian Mbappé y Vinícius Junior, a quien a pesar de las críticas que recibe por su comportamiento le ve como "una buena persona que no quiere hacer daño".

Lejeune, de 33 años, llega al Bernabéu como el jugador de campo con más minutos en la Liga -2.336- al haber disputado todos los partidos y solo en uno fue sustituido, a falta de cuatro minutos del final.

En una entrevista con EFE destaca de Mbappé "su altísimo nivel", aunque cree que "le ha costado un poco acostumbrarse al equipo y a la cultura del país" y asegura que el mejor futbolista con el que se ha enfrentado es el argentino Lionel Messi.

Vinicius celebra un gol con Mbappé detrás / AP

Pregunta (P). Han pasado una racha histórica de nueve partidos sin perder, sin embargo en los últimos tres partidos ha habido como una sensación de frenazo ¿Cómo encuentra al equipo para afrontar la cita del domingo en el Bernabéu?

Respuesta (R). Bien. Es verdad que estamos en un momento un poquito más complicado, pero el equipo tiene buenas sensaciones. Lo hemos visto contra el Barça y contra el Villarreal, a pesar de la expulsión del otro día, creo que hicimos un buen partido, en el que merecíamos más. Hicimos lo máximo para intentar sacar algo

P. El Rayo es séptimo en la Liga y se da por hecha la salvación ¿El objetivo es clasificarse para Europa?

R. El objetivo no ha cambiado, es la permanencia. La clasificación nos está diciendo que podemos luchar por otra cosa, pero de momento no sacamos los 40 puntos, no podemos decir que estamos jugando en Europa. Estamos tranquilos, el equipo crece cada día y teniendo la permanencia hecha estamos atentos a ver qué puede pasar.

P. En esta temporada se está hablando mucho sobre los árbitros. Desde el Rayo, también ha habido quejas ¿Cómo ve este asunto?

R. Es un tema delicado. El trabajo de los árbitros es muy difícil. Ahora se está metiendo mucho lío con el VAR, algunas jugadas son parecidas de un partido a otro y se pitan de una manera distinta. Creo que al final tienes que mantener la misma línea de seguir jugando y compitiendo porque tarde o temprano va a salir algo positivo.

Lejeune celebra el tanto del empate ante el Sevilla / EFE

P. ¿Cómo ve al Real Madrid?

R. Tenemos opciones de ganar y vamos a hacer lo posible para ello. Si no ganamos, pues un empate y si no, se da la cara dando lo máximo.

P. ¿Por dónde cree que tienen más opciones a la hora de obtener un buen resultado?

R. Es difícil jugar contra ellos. Me ha pasado un par de veces de jugar bien y en los últimos cinco minutos del partido estar dos o tres cero marcando ellos la diferencia. Si queremos tener opciones tendremos que estar muy bien a nivel defensivo y sobre todo atacar lo mejor que podamos.

P. ¿Qué piensa del papel que está haciendo Mbappé en el Real Madrid?

R. Está creciendo cada día, pese a haber tenido un inicio complicado. Le ha costado un poco acostumbrarse al equipo, a la cultura del país, pero está a un nivel altísimo.

P. ¿Cuál considera que es el mejor futbolista del mundo?

R. Para mí, el mejor jugador al que me he enfrentado ha sido Lionel Messi, aunque hay muchos jugadores muy buenos como Lewandowski o Benzema.

Mbappé pelea un balón con Barrios / Manu Fernandez / AP

P. ¿Qué opina sobre Vinícius?

R. Es un jugador joven que todavía tiene que aprender. Él lo está intentando, pero luego los equipos, los jugadores y los aficionados intentan molestarlo. Se le ve como una buena persona que no quiere hacer daño, ni hacer las cosas mal. Sin embargo, debido a su manera de ser y de competir no le salen tan bien las cosas.

P. ¿Ve algún favorito para esta liga?

R. Ahora mismo es un poco temprano determinar quién va a ganar la Liga. Los tres primeros están muy bien, pero habrá que ver cómo les va en la ‘Champions’.

P. Usted es el jugador de campo con más minutos en la Liga ¿Cuál es el secreto para estar al frente de esa clasificación?

R. Trabajar y recuperarse bien. Conozco mi cuerpo perfectamente gracias a las lesiones que he tenido antes y eso hace todo más fácil. Cuanto más me entreno y más partidos juego, mejor me encuentro.

P. ¿Alguna vez ha pedido al entrenador descansar y no jugar algún partido?

R. Nunca. No me gusta perderme ningún partido y ningún entreno. Este año, me he perdido algunos entrenamientos por alguna pequeña molestia, pero me ha pasado muy pocas veces.

P. Tiene contrato hasta junio de 2027 ¿Le gustaría seguir más tiempo en el Rayo?

R. Sí, me gustaría seguir jugando y disfrutando en el Rayo con mis compañeros. Aun así, tengo un objetivo en la cabeza que todavía no creo que se pueda hacer.

P. Ha desarrollado casi toda tu trayectoria en España ¿Le gustaría terminar tu carrera en Francia?

R. No, me gustaría terminarla aquí.