El Leipzig 'reta' al Real Madrid con Diomande

El Leipzig continúa su tira y afloja con Yan Diomande. Cuando parecía que las negociaciones entre clubes habían avanzado, el club alemán ha publicado en sus redes sociales que el costamarfileño ya se encuentra en Austria con el resto de sus compañeros para realizar el 'stage' de pretemporada. Un nuevo golpe para el Real Madrid, pues no querían que su gran deseo en este mercado estival se desplazara hasta tierras austríacas.

El conjunto de la factoría Red Bull viajó hasta Austria el pasado sábado. Sin embargo, Diomande no se trasladó con el resto de la expedición por una supuesta infección, que también le hizo perderse el encuentro entre el Leipzig y el SC Verl. Cuatro días más tarde, el jugador de 19 años ya ha vuelto a trabajar a las órdenes de Martín Demichelis. "¡Bienvenido al campo de entrenamiento, Yan! Tras superar la infección, Yan Diomande está de vuelta en el entrenamiento", rezó la publicación del Leipzig en sus redes sociales.

Minutos después, el club de la Bundesliga posteó un nuevo vídeo en el que aparecía Diomande rumbo al campo de pruebas con el mensaje: "¡Listo para el entrenamiento!". Pese a que la operación parecía encaminada, el club de la Bundesliga ha puesto varias trabas al fichaje del extremo por el Real Madrid. Tras rechazar una primera oferta valorada en 100 millones de euros, el Leipzig, que tasa al futbolista en 120 'kilos', no contestó a la segunda tentativa del conjunto blanco.

Por su parte, su director deportivo, Marcel Schäfer, negó recientemente que el acuerdo esté cerrado, a pesar del 'Here We Go' de Fabrizio Romano. "Está claro que algunos autoproclamados expertos en fichajes informaron hace unos días que el acuerdo estaba cerrado o le dieron el 'here we go'. Simplemente no es así. Aún no hemos llegado a esa etapa", explicó el director deportivo en declaraciones a 'Sky Alemania'.

El Real Madrid, que quería incorporar a Diomande esta semana para tenerlo disponible para el debut liguero del día 22, ha sufrido un nuevo revés que hace presagiar que la operación no está ni mucho menos cerrada. Aunque el futuro del costamarfileño pasa por la capital española, en la que recalará salvo giro inesperado por unos 120 millones de euros, todavía faltan unos flecos por resolver que han retrasado la operación y, a su vez, han provocado el viaje de Diomande hasta Austria.