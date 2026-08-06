Diomande ya viaja a Madrid con el permiso del Leipzig

Yan Diomande será nuevo jugador del Real Madrid. El club blanco ha cerrado un acuerdo con el Leipzig por el traspaso del internacional costamarfileño a cambio de 125 millones de euros fijos más 15 en variables. El club alemán ya ha autorizado al extremo de 19 años que viaje este jueves a Madrid, donde pasará las pertinentes pruebas médicas.

Diomande, que se incorporó este pasado miércoles al 'stage' de pretemporada del Leipzig en Austria, ya vuela hacia la capital de España, tras recibir la autorización por parte del conjunto germano, según indica Fabrizio Romano. El acuerdo entre clubes se cerró durante la noche del miércoles por una cantidad que puede alcanzar los 140 'kilos' entre fijos y variables, el fichaje más caro de la historia del Real Madrid.

El conjunto blanco entró en la carrera por el costamarfileño cuando parecía encaminado a París. Sin embargo, la pujanza de los madridistas, sumada al deseo del futbolista, ha llevado a Diomande a Madrid, donde compartirá tridente de ataque con Mbappé y Vinicius, muy próximo a renovar su contrato hasta 2031.

A pesar del acuerdo, las negociaciones entre Real Madrid y Leipzig han sido tensas. El equipo germano tensó la cuerda, primero rechazando una oferta de 100 millones de euros y, más tarde, ignorando la segunda propuesta del club blanco. Hace unos días, incluso, Marcel Schäfer, director deportivo de los alemanes, negaba un posible acuerdo: "Está claro que algunos autoproclamados expertos en fichajes informaron hace unos días que el acuerdo estaba cerrado o le dieron el 'here we go'. Simplemente no es así. Aún no hemos llegado a esa etapa".

Tras el acuerdo, el Leipzig ya se ha puesto manos a la obra para reemplazar a Diomande. Los germanos están a punto de oficializar la incorporación por 30 millones de euros del delantero kosovar Fisnik Asllani, una de las alternativas del FC Barcelona a Julián Álvarez. Por su parte, el Real Madrid ya espera a su nuevo galáctico, que aterriza un año y medio después al lugar en el que debutó como profesional, el estadio Santiago Bernabéu.