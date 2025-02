Leganés - Real Madrid: alineaciones probables del partido de Copa del Rey

El Real Madrid visita este miércoles 5 de febrero Butarque en el choque frente al Leganés correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey y no contará con Mbappé ni con Bellingham. Así lo confirmó Carlo Ancelotti en una rueda de prensa centrada en la polémica de Cornellá.

El asfixiante calendario, las múltiples bajas en defensa y el formato de eliminatoria a partido único, hacen del partido de mañana un desplazamiento muy complicado para los merengues. Además, este martes se confirmó la baja de Alaba, que se suma a las ya conocidas de Militao, Carvajal, Rudiger y Camavinga, aunque se espera que el francés pueda estar el sábado en el partido frente al Atlético.

Los pepineros no tienen tantos contratiempos como los blancos, pero no podrán contar con los lesionados Franquesa y Cissé. El técnico del Leganés, Borja Jiménez, comentó ayer en rueda de prensa que están muy ilusionados por afrontar el partido y no escondió dándole prioridad al choque de mañana que al de LaLiga: "Prefiero el del miércoles en la Copa del Rey y que nos deje en semifinales, no tengo ninguna duda".

Los dos equipos ya se vieron las caras en la Jornada 14 de LaLiga y los blancos vencieron por 0-3 en un encuentro muy plácido para ellos.

Alineaciones probables del Leganés-Real Madrid de Copa

CD Leganés: Dmitrovic, Cruz, Rosier, Porrier, Nastasic, Alti; Neyou, Tapia, Óscar; Raba y Miguel

Real Madrid: Courtois; Mendy, Tchouameni, Asencio, Lucas; Valverde, Ceballos, Modric; Vinicius, Rodrygo y Brahim.