El "legado manchado" de Alexander-Arnold en Liverpool

La cadena británica BBC, haciendo referencia al poso que dejará la salida de Trent Alexander-Arnold en Liverpool, tituló un artículo este miércoles: "brillante servicio" o "legado manchado".

La reacción a su salida no ha sido positiva en la ciudad inglesa, al menos por lo que se ve en las redes sociales, muchas veces altavoz más potente que la realidad. Los 'memes' sobre el famoso córner con el que asistió a Divock Origi en 2018, las burlas a su mural a las afueras de Anfield e incluso algún radical quemando su camiseta han sido imágenes que se han compartido en internet en las últimas horas.

Es la resaca que ha provocado la noticia de que Alexander-Arnold cambiará a los 'Reds' por el Real Madrid cuando su contrato venza en junio. Es una situación similar a la que viven Mohamed Salah y Virgil Van Dijk, las otras dos estrellas que aún no han renovado su acuerdo, pero los tiempos y la forma de manejar su negociación es bien distinta.

Mientras Salah y Van Dijk han aparecido en prensa y televisiones hablando de su situación y dejando entrever que el club no ha ayudado a resolver su situación, Alexander-Arnold se ha servido todo este tiempo de dos herramientas, el silencio y las filtraciones. Así, el público ha entendido que el lateral nunca ha tenido la intención de renovar, que no era problema del club por no ofrecer suficiente y que en su cabeza siempre ha imperado la idea de reunirse con su amigo Jude Bellingham en el Real Madrid.

Cuando Real Madrid y Liverpool se enfrentaron en Anfield en noviembre, Bellingham y Alexander-Arnold utilizaron un intermediario para intercambiar camisetas. No querían una imagen que encendiera más polémicas.

Si bien el Liverpool ya ha tenido estrellas en el pasado que se marcharon a otros equipos en busca de un salto en su carrera, como Luis Suárez, Philippe Coutinho y Fernando Torres, por ejemplo, estos siempre dejaron una buena cantidad de dinero en el bolsillo de Anfield.

A Alexander-Arnold le reprochan que no renovara para permitir al Liverpool sacar alguna tajada de un futbolista que lleva en el club desde 2004, es decir, 21 de sus 26 años.

Otros argumentan que el Real Madrid intentó ficharle en enero, pagando varios millones de euros, pero el Liverpool se negó. Hubiera supuesto para el jugador perder la oportunidad de ganar su segunda liga y de poder celebrarla por fin con sus aficionados, después de la desazón de hacerlo a puerta cerrada en 2020.

También ha proliferado en redes un vídeo de Alexander-Arnold reconociendo que el equipo al que apoyaría dejando al Liverpool a un lado sería al Barcelona, porque "sus valores son los que más se parecen a los 'Reds'".

Cuando Robin Van Persie cambió el Arsenal por el Manchester United o cuando Ashley Cole se fue de los 'Gunners' al Chelsea, no había una extensión de las redes sociales como la actual, por lo que es difícil decir si esta es una de las operaciones que más escozor ha provocado en Inglaterra.

Sin embargo, será interesante ver cuál es la reacción de los aficionados en la vuelta a los terrenos de juego de su número '66'. Esta se producirá, salvo lesiones, el próximo 2 de abril, en un partido, para más inri, contra el Everton.

Que no habrá unanimidad en los aplausos o abucheos a Alexander-Arnold es seguro, pero está por ver cuál será la parte que gane y en qué posición queda un jugador que ha dado dos décadas de su vida a un club y que, en el pico de su carrera, ha decidido cambiar de liga.