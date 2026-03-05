Así se le gana al Madrid: El plan maestro de Bordalás para asaltar el Bernabéu

La crisis de resultados del Real Madrid y el enfadó de la afición del equipo blanco en el último partido que los suyos disputaron en el Santiago Bernabéu opacaron por completo el partido del Getafe de José Bordalás en los medios. Sin embargo, el mérito del equipo azulón asaltando el feudo madridista es enorme, especialmente si tenemos en cuenta que el entrenador alicantino no había sido capaz de derrotar a su rival hasta ahora.

Para superar a Arbeloa y lograr los tres puntos en uno de los estadios más difíciles del campeonato, el técnico del Getafe y su cuerpo técnico prepararon el encuentro con algunas claves tácticas que terminaron decantando la balanza y que exponen algunos de los puntos débiles del Madrid esta temporada.

Un planteamiento clave

Sobre el papel, el Getafe salió al césped con un 5-4-1 en el que la corpulencia y la lucha de 'Lucho' Vázquez en punta se antojaba fundamental para poder dar respiros al equipo. Una función que el delantero cumplió a la perfección, permitiendo segundas jugadas y algunas contras que a punto estuvieron de provocar un marcador más abultado.

Bordalas, entrenador del Getafe en el partido ante el Real Madrid / EP

Si algo dejó claro Bordalás antes del partido es que el resultado pasaba principalmente en mantener el equipo unido, evitando que el Madrid, que tiene muchos problemas de creación, encontrará espacios dentro y desplazándoles constantemente a las bandas, donde el Getafe desplegó un sinfín de ayudas para evitar acciones de peligro.

Arbeloa pidió hace apenas unas semanas que el juego del Madrid tenía que pasar más por Vinicius, pero tras el partido ante el Getafe empezó a cambiar el discurso, probablemente tras darse cuenta de que la única vía ofensiva de los suyos ante el equipo azulón fue la creatividad y explosividad del brasileño, que apenas duró 20 minutos, antes de que los visitantes empezarán a imponerse en los duelos.

Otro de los puntos importantes que trabajó Bordalás durante la semana fue la altura del bloque. La premisa siempre fue no hundirse, sino mantenerse siempre en un bloque medio y, en caso de presionar arriba en bloque alto, cambiar el sistema a un 3-5-2 hasta que el Madrid logrará superar la primera línea de presión.

Mbappé no cambió los planes

A pesar de lo que se pueda pensar, la ausencia de Kylian Mbappé no fue decisiva en el planteamiento del Getafe, ya que según los visitantes el Madrid no cambia excesivamente su juego cuando el francés está sobre el césped, más allá de sumar más calidad de cara al gol y recursos.

Antonio Rüdiger y Franco Mastantuono discuten con el árbitro durante el partido del Real Madrid frente al Getafe / Juanjo Martín

Lo único que supuso la ausencia final del delantero madridista fue un cambio en las vigilancias. El Getafe dispuso un sistema en el que cuando Vinicius recibía la pelota, dos o tres jugadores saltaban a la presión y la ayuda pertinente.

Sin embargo, cuando el brasileño se situaba en zonas interiores y era otro jugador como por ejemplo Carreras el que llegaba por el costado, no era necesario que tantos jugadores saltaran a su paso. Un detalle que, con Mbappé, hubiera sido diferente, ya que el francés acostumbra a caer a ese perfil del ataque durante los partidos y también hubiera implicado un mayor número de ayudas.

El plan de Bordalás salió a la perfección y el Madrid solo llevó peligro en un error individual que terminó en mano a mano de Vinicius, en un córner rematado por Rüdiger y en un centro en la recta final con los blancos atacando a la desesperada. El entrenador del Getafe puso sobre el tablero varios aspectos que ya le han costado muy caro a los de Arbeloa en varios partidos: dificultar juego por dentro, obligar a jugar siempre por fuera y multiplicar ayudas cuando es Vinicius el que tiene la pelota, siempre sin hundirse para facilitar la presión ante cualquier error de un equipo que todavía tiene muchos problemas por resolver en fase de creación.