Mastantuno se expone a una dura sanción por una desconsideración al árbitro: "Vaya p*** vergüenza"

La que se lió en el final del encuentro en el Bernabéu. La plantilla del Real Madrid terminó totalmente desesperada tras caer ante el Getafe por segunda jornada consecutiva. La Liga se le escapa al equipo de Arbeloa y la afición se empieza a cansar de sus futbolistas.

Las pulsaciones fueron subiendo en unos merengues que no consiguieron crear peligro al Getafe. Bordalás los sacó del encuentro sin apenas esfuerzo. Pero tras el pitido final, los blancos sacaron toda la rabia en una trifulca que involucró a Vinicius Jr y a Nyom. Por suerte, la cosa no pasó a mayores y los jugadores del Getafe pudieron celebrar la victoria sobre el césped.

Quien sí se marchó castigado del partido fue Mastantuono. El argentino dispone de pocos minutos en el Madrid y ante el Getafe se marchó expulsado por gritarle al árbitro. El ex de River Plate se expone a una dura sanción para los siguientes encuentros.

Franco Mastantuono se marcha expulsado en el partido entre el Real Madrid y el Getafe / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El acta condena a Mastantuno

Alejandro Muñiz Ruiz escuchó las palabras del argentino y le insistió dos veces que cesase en sus protestas, pero al final terminó mostrándole la roja. En el acta, el colegiado dejó claro el motivo de la expulsión: "En el minuto 90' el jugador (30) MASTANTUONO, FRANCO fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse hacia mi persona, a voz en grito en los siguientes términos hasta en dos ocasiones: "Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza", escribió Muñiz Ruiz en el acta oficial.

El argentino se expone a una sanción que lo podría dejar fuera de combate en dos encuentros. El artículo 124 del reglamento castiga "actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas". Iturralde, en la cadena SER, avanzó que lo normal serían dos partidos de sanción. Para contextualizar, a Bellingham le cayeron ese número de encuentros tras el famoso "fuck off" en Pamplona.

Los blancos se quedarán con uno de sus jugadores de rotación habituales al menos para el partido ante el Celta, aunque podrían ser algunos más dependiendo de la sanción final. Además, tampoco podrán estar Carreras y Huijsen, que vieron la quinta tarjeta amarilla en acciones muy infantiles.