Esto le dijo Bellingham al árbitro para ver la roja

La jugada decisiva en el partido entre Osasuna y el Real Madrid se produjo en la primera parte. El equipo blanco se encontraba cómodo en el partido, por delante en el marcador y con ocasiones para ampliar la ventaja, pero entonces llegó la expulsión de Bellingham, al filo del descanso, para dejar a los de Ancelotti en inferioridad.

La tarjeta roja directa fue clave y dio alas en el partido a Osasuna, que terminó empatando gracias a un penalti transformado por Budimir. A pesar de la inferioridad numérica, el Madrid tuvo opciones de llevarse el triunfo con varias acciones, pero terminó pinchando en El Sadar.

Una vez finalizado el partido, Movistar+ ha sacado a la luz la secuencia, con las palabras que le dice Bellingham al colegiado del encuentro, Munuera Montero. Según lo que muestran, el centrocampista le dice lo siguiente: "I'm talking to you with respect. Fuck off". Una frase que en español se podría traducir por "Te estoy hablando con respeto. Que te jodan".

A pesar de que 'fuck off' puede tener otras acepciones como "no me jodas", "jódete" o "vete a la mierda", el árbitro decidió expulsar directamente a Bellingham con roja directa, al considerarlo una falta de respeto. La sanción para el inglés dependerá de lo que el colegiado del encuentro ponga en el acta.

En las mismas imágenes, Munuera Montero le dice a Luka Modric que Bellingham le ha dicho "Fuck you", todo esto según la interpretación que hace Movistar+.

¿Qué significa "fuck off"?

Tras el partido, Carlo Ancelotti salió muy enfadado a la sala de prensa con la decisión del colegiado. "(Bellingham) Dice no me jodas, lo han visto todos. No tengo ganas de añadir más porque quiero estar en el banquillo en el próximo partido. Ha habido 2-3 situaciones que se podían revisar, en nuestra opinión se tenían que revisar", explicó el italiano.

La expusión de Jude Bellingham ante Osasuna / DAZN

"Sería partidario de hablar con el arbitro no con Bellingham. Dice no me jodas y ya está. La tarjeta roja sale de nerviosismo del arbitro. Bellingham no ha hecho nada para ser expulsado, absolutamente nada. Se ha equivocado en la expulsión. Hay un organismo pendiente de esto, de los insultos. Nada que añadir, estaba focalizado en el partido y no he escuchado nada. Creo que no entendió bien el inglés", añadió Ancelotti señalando al colegiado.

Según el diccionario de Cambridge, 'fuck off' significaría "marcharse o irse, usado especialmente como una forma grosera de decirle a alguien que se vaya". A pesar que las dos (tanto 'fuck off' como 'fuck you') pueden tener traducciones similares, en la segunda habría una intención más directa a la persona a la que se dirige.

El propio Bellingham habló sobre la situación tras el partido y explicó que, según él, se trata de una expresión que en español puede significar "joder", afirmando que el árbitro se había equivocado a la hora de entenderlo.