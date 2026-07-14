Makélélé: "Le dije a Florentino que si tuviera que gastar todo el dinero en un jugador, ese sería Olise"

Las miradas en la semifinal entre Francia y España se centrarán en Mbappé y Lamine Yamal, los dos futbolistas más decisivos de cada selección. Sin embargo, en el combinado galo también brilla Michael Olise, autor de cinco asistencias en el Mundial y objeto de deseo del Real Madrid. Claude Makélélé, exjugador francés del club blanco, ha recomendado su fichaje a Florentino. "Hablé recientemente con Florentino Pérez, y le dije que si tuviera que gastar todo el dinero en un jugador, ese jugador debería ser Michael Olise".

El Real Madrid está interesado en el futbolista del Bayern de Múnich, por el que estudian ofrecer hasta 220 millones de euros. "Olise trae de vuelta la sensación de ver fútbol, el sabor de lo que experimentamos de niños: talento, libertad, calidad, efectividad. Cuando está en el campo, se intuye que, en cualquier momento, como Messi, puede hacer algo que nadie se esperaba", apunta Makélélé, que tiene claro que vale ese precio, en declaraciones a 'Marca'.

Claude Makelele junto con Florentino Pérez / @ClaudeMakelele

No obstante, el Bayern de Múnich no está por la labor de vender a uno de sus mejores jugadores. El presidente del club bávaro, Herbert Hainer, ha recalcado en varias ocasiones que Olise es intransferible. "Como ya he dicho antes, si el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tenía eso (una oferta) en mente, puede ahorrarse el esfuerzo, porque no queremos vender a Michael", declaró hace unos días.

El exjugador del Real Madrid, que ha ejercido como comentarista en el Mundial, también ha analizado el rendimiento de Kylian Mbappé, al que le daría el Balón de Oro. "Me gustaría que se lo llevara Mbappé. No ha ganado muchos títulos con el Real Madrid esta temporada, pero lo que está haciendo en este Mundial es excepcional", explica Makélélé.

Asimismo, el exfutbolista de Real Madrid o Chelsea, entre otros, ha comparado la figura de Mbappé con la de su excompañero Ronaldo Nazario. "Lo que Kylian ha venido demostrando año tras año lo acerca cada vez más a Ronaldo Nazario. Llamábamos a Ronaldo 'El Fenómeno' por una razón, y Mbappé es el fenómeno de su propia generación. Y lo que da miedo es que aún tiene más que demostrar. Así que sí, estoy convencido de que es lo más parecido que tenemos a un nuevo Ronaldo", sentencia Makélélé.