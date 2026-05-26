Le cierran la cuenta a Florentino Pérez tras el anuncio de su candidatura

Florentino Pérez se lanza a la candidatura electoral. El actual presidente del Real Madrid presentará este miércoles su proyecto en un conocido hotel madrileño. Tras el despliegue de la lona de sus siete Champions junto al Bernabéu, Florentino Pérez rompió su silencio y publicó un video en sus redes sociales de su candidatura.

Para ello, se creó una cuenta en X, aunque una hora más tarde, fue censurada y bloqueada, quizá por derechos de imagen. Una 'metedura de pata' que se ha comentado en redes sociales con humor.

El mensaje de Florentino

En el video, Florentino explicaba que el Real Madrid ha construido su dominio mundial a partir de una idea clara. “Dirigir el club más grande del mundo no es algo que se pueda improvisar. Necesitas pensar a largo plazo y ser capaz de mantener el rumbo”, dice Florentino en el video. Bajo esa filosofía, la entidad blanca asegura haber transformado al club en “el más valioso del mundo, con los mayores ingresos, la mejor reputación y la marca más poderosa del planeta”.

A pesar de los éxitos conseguidos, el discurso insiste en que el fútbol cambia constantemente y que mantenerse en la cima exige trabajo diario. “El mundo cambia cada día y el liderazgo no puede darse por garantizado; debemos seguir trabajando día tras día”. El actual Presidente se reivindica la etapa reciente del club como “la mejor era de la historia del fútbol mundial”, recordando la conquista de 66 títulos y siete Champions League que marcaron una generación irrepetible. Sin embargo, el mensaje deja claro que el objetivo es seguir escribiendo nuevas noches históricas junto a la afición.

Saca pecho de sus fichajes

En el video, Florentino pone énfasis en las estrellas que han llegado de su mano. También en la construcción del Bernabéu. "Desde Figo hasta Mbappé, ninguno llegó solo; fueron el resultado de una visión y una determinación que no podemos perder”. El crecimiento institucional también se refleja en las infraestructuras. El nuevo Santiago Bernabéu es descrito como “el estadio más avanzado del planeta”, una demostración de que el Real Madrid “piensa en décadas y no en temporadas”.

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A ello se suma la expansión de Valdebebas, concebida para crear “el mejor entorno posible para ganar siempre”. El club busca combinar tradición e innovación para continuar liderando tanto en el ámbito deportivo como en la industria global del entretenimiento y la tecnología aplicada al deporte.