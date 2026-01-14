Lazo: "A partido único pueden pasar mil cosas"

José Carlos Lazo, (Cádiz, 1996) más conocido como Lazo, es un extremo de gran talento con mucha experiencia a sus espaldas en el fútbol profesional. A sus 29 años, el sanluqueño, tras pasar por equipos como: Real Madrid Castilla, Recreativo de Huelva, Villarreal B, Lugo, Almería, Espanyol y, ahora Albacete, nos cuenta la situación del equipo manchego cumplida la primera vuelta de la temporada, en la cual, han conseguido alcanzar los Octavos de final en Copa del Rey 14 años depués y recibirán al Real Madrid en el Carlos Belmonte. Esta entrevista fue grabada horas antes de la destitución de Xabi Alonso como entrenador blanco.

Pregunta. Parece que este año has dejado por fin a un lado las lesiones y estás teniendo protagonismo, ¿cómo te encuentras personalmente?

Respuesta. Hemos dejado atrás las lesiones del año pasado que fueron muy jodidas. Lo pasé fatal en casa. Era un cúmulo de lo que quería, pero no podía. Esa era la sensación. Ahora mismo me encuentro bien y me encuentro con ganas de seguir ayudando y mejorando.

P. ¿Qué balance harías de la primera vuelta una vez terminada?

R. La verdad que hemos estado un poco irregulares. En casa nos ha costado encadenar más victorias. En cambio, fuera de casa yo creo que estamos mejor. Hemos hecho un planteamiento fuera de casa mejor que en casa. No te voy a decir por qué, porque eso no lo sabes. Al final es fútbol y pueden pasar mil cosas. Pero el balance es que tenemos que dar un punto más en casa porque yo creo que si encadenamos partidos en casa sumando más tres podemos aspirar a mucho más.

P. Sobre los altibajos que sufren todos los equipos de la liga hypermotion

R. Es que esto es segunda división. Yo creo que es la liga más igualada y más difícil de saber un resultado. Cualquiera te puede ganar, el primero puede perder con el último. No mires la clasificación porque es todo tan igualado que, al final lo que marca la dinámica, es la racha de encadenar dos partidos perdiendo o dos partidos ganando que te pones en playoff y te pones en descenso en un abrir y cerrar de ojos.

P. Son 7 las temporadas que llevas en segunda, ¿crees que este año especialmente es más dura la categoría?

R. Buena pregunta. Hace dos o tres años lo planteaba así, decía, este año va a ser más difícil. Pero después mirabas el siguiente año y decías otra vez, este año cuidado, es más difícil que el otro. Y te lo repito, este año parece más complicado que el año pasado. Al final son equipos que bajan de primera y tienen puesto el objetivo de que tienen que ascender. Es todo muy difícil, yo creo que es una competición muy dura y al final los equipos ya se refuerzan mucho mejor, ya hay más físico, ya hay jugadores con mucho talento y es que es muy igualada la categoría.

Lazo, jugador del Albacete Balompié / Transfermarkt

P. En verano dijiste que te encantaría poder traerle alegrías al Albacete, ¿ganar al Real Madrid en Copa del Rey serviría como una de ellas?

R. Seguro, toda la alegría que venga, bienvenida sea. Al final lo bonito es participar, jugar y enfrentarte a equipos como el Madrid en Copa. Pero lo que quiero es seguir mejorando, seguir aprendiendo y acumular minutos y partidos para meter goles, dar asistencias o aportar trabajo defensivo. Para con ello, mandar un poco eso a los aficionados sin tener ninguna obligación de decirlo.

P. ¿Haber sufrido momentos duros y haberlos superado de la mano del Albacete te ha hecho tenerle un cariño especial al club?

R. Sí, sí, obviamente. Eso es inevitable. Al final el cariño lo voy a tener siempre y eso se queda para mí. El año pasado si no me equivoco creo que no pude jugar tres partidos seguidos durante la temporada. Cuando iba a encarrilar, que me acuerdo perfectamente de que fue la penúltima lesión, iba a jugar el tercer partido en casa contra el Málaga y me lesioné justamente dos días antes y no podía, por eso siempre les voy a estar agradecidos.

P. Pasaste unos años muy buenos en la cantera del Real Madrid, ¿afrontas de alguna manera más especial este partido?

R. Especial va a ser, obviamente. Pero nos centramos en que podemos ganarlo. Cada partido es un mundo y a partido único pueden pasar mil cosas, estoy convencido que podemos hacerle daño.

José Carlos Lazo vistiendo la camiseta del Real Madrid / Recre.org

P. Que el Madrid venga de caer eliminado en la Supercopa, ¿te parece favorable o desfavorable en cuánto a vuestras posibilidades?

R. Ellos vienen de perder y van a querer ganar. Nosotros tenemos que superar esa adversidad de decir que vienen de perder y nosotros les podemos hacer que pierdan otro partido más. Podemos hacerles daño siempre y cuando estemos juntos y en un bloque para salir a la contra.

P. Como futbolista, ¿te genera miedo el Real Madrid?

R. Miedo no te tiene que dar ningún equipo porque al final son personas. Jugaremos contra un rival que está en una categoría superior y en un club muy grande, pero somos once contra once. Tenemos que pensar en qué le podemos ganar, no salir y decir que ya está todo perdido porque vengan de perder y vayan a ir con todo, eso no vale.

El Albacete elimina al Celta de la Copa / Quesomecanico.com

P. ¿Qué Albacete se encontrarán?

R. Sabiendo los jugadores que tienen, la calidad que tienen con balón y el potencial que tienen en todos los sentidos que con media ocasión te pueden meter tres goles ellos, yo creo que nosotros debemos estar todos juntos: la afición y el equipo. Será un gran partido y podemos hacerle daño estando juntos. En un minuto te puede cambiar el partido completamente.

P. De vuelta a lo que es vuestra competición, ¿os habéis marcado los 50 puntos o algún otro objetivo de aquí al final de la temporada?

R. Bueno, ahora mismo no hemos hablado nada porque estamos centrados en el miércoles. La idea es siempre buscar la salvación, los 50 puntos, y después de ahí mirar hacia arriba. ¿Que son 60? 60. ¿Que son 70? 70. Es ir partido a partido porque ya sabemos cómo está la segunda división.