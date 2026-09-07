Lautaro Martínez: "Lo que está atravesando Julián Álvarez no es fácil, hablé con él para apoyarle"

A pesar de la inmediatez del partido ante el Real Madrid en Champions League, la rueda de prensa de Lautaro Martínez en la previa del encuentro tuvo momentos para todo. El delantero del Inter de Milán no solo respondió a cuestiones sobre el enfrentamiento europeo, sino que también lo hizo con las preguntas sobre sus compatriotas.

Entre ellos, Julián Álvarez. Lautaro fue cuestionado directamente por la situación que ha vivido el delantero del Atlético de Madrid este verano y no dudó a la hora de mostrarle su apoyo. "Hablé con él, le mandé un mensaje y le mostré todo mi apoyo. Más allá de compartir plantel y posición, es un amigo y el momento que está atravesando no es fácil. La decisión es de su club, del presidente de su club... Le deseo lo mejor y espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando lo que ha demostrado hasta ahora. Es uno de los mejores del mundo", explicó ante los medios.

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Alvarez, en San Mamés / Javier Zorrilla / EFE

Además, el atacante también se sinceró sobre la reciente retirada de Leo Messi de la selección argentina: "Sabíamos que en algún momento iba a llegar la noticia. Es fuerte por todo lo que significa Leo para el mundo del fútbol, la selección, nuestro país... Tuve la posibilidad de hablar con él, agradecerle cómo nos ha guiado al triunfo. Nunca se rindió a pesar de pasar momentos difíciles".

"La Champions es un objetivo"

Respecto al encuentro contra el Real Madrid, Lautaro fue claro sobre el nivel del rival, pero también dejó claro que el Inter tiene sus armas. "Nos enfrentamos a un gran equipo con muchos jugadores de primer nivel. Tenemos nuestras propias fortalezas. También estamos listos para enfrentarnos a Mbappé, uno de los mejores del mundo. El Madrid se ha reforzado muy bien. Han contratado muchos jugadores de calidad en defensa", afirmó.

"El año pasado quedamos eliminados pronto, pero es importante aprender de nuestros errores. Espero darlo todo y llevar al Inter lo más alto posible. La Champions es un objetivo. Como digo siempre, todos soñamos, pero no es una obsesión", añadió el delantero.

Lautaro Martínez es la gran estrella del Inter / MATTEO BAZZI / EFE

El argentino también se 'mojó' respecto al debate abierto tras la rueda de prensa de Mbappé sobre los delanteros y su trabajo defensivo: "Eso depende de cada equipo y lo que pida cada entrenador. Por nuestra manera de presionar y jugar, me implica presionar y estar atento en la fase defensiva. Más allá de que el míster me lo pida, me sale natural. Depende muchas veces de las características de cada jugador".

"Mourinho es un entrenador que ha conseguido títulos importantes en el Inter. Todo el respeto hacia él, pero nosotros hoy estamos mentalizados en preparar el partido para mañana y hacerlo lo mejor posible", concluyó el delantero del Inter.

Chivu: "Me hubiera gustado un día más de descanso"

Por su parte, Cristian Chivu, entrenador del Inter, también fue cauto a la hora de afrontar el partido ante el Madrid: "Jugar en el Bernabéu no es fácil para nadie. Hace 60 años que el Inter no gana un partido en el Bernabéu. Haremos todo lo posible y queremos demostrar que somos competitivos y que tenemos ganas de ser dominantes. No existe una forma perfecta de enfrentarse al Real Madrid porque tiene jugadores que marcan la diferencia independientemente del plan que tengas".

Chivu, entrenador del Inter de Milán / JOHN G. MABANGLO / EFE

El ahora técnico se reencontrará con el que fue su entrenador en su etapa en el Inter. "Mourinho es una persona especial que tuve la suerte de encontrar en mi vida, que me dio una ayuda importante en un momento difícil de mi vida, esto nunca se me olvidará. Yo nunca he copiado a nadie. Tengo mi idea de fútbol, que se ha construido en mis años como jugador y como entrenador".

Chivu también quiso destacar que el Inter ha tenido un día menos de descanso que el Real Madrid: "Yo hubiera elegido un día más de descanso después de un partido difícil y muy bonito, pero así es el calendario".