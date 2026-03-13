El lateral izquierdo, un dolor de cabeza para Arbeloa

El lateral izquierdo se ha convertido en uno de los grandes focos de preocupación para el Real Madrid en este inicio del tramo decisivo de la temporada. Álvaro Arbeloa tiene tres jugadores específicos para la posición: Ferland Mendy, Álvaro Carreras y Fran García, pero la realidad es que ninguno llega en plenitud.

Mendy, un frecuente en la enfermería

El primer caso y las últimas novedades son las de Mendy. El francés dejó de ser una apuesta fiable hace tiempo y se ha convertido más bien en un recurso puntual. Desde 2023 arrastra problemas físicos recurrentes que han condicionado su continuidad y su papel dentro de la plantilla. Esta temporada apenas había disputado 112 minutos hasta que la emergencia defensiva obligó a Arbeloa a recurrir a él como titular ante el Celta. También jugó la primera parte frente al Manchester City, donde paró a Savinho con relativa seguridad, pero tuvo que retirarse lesionado.

Ferland Mendy, con muchos problemas de lesiones / VALENTI ENRICH

Su lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha le impedirá estar en Liga ante el Elche y se espera que tampoco pueda jugar el duelo de Champions contra el Manchester City. En el club, además, existe pesimismo sobre su presencia en el derbi en la siguiente jornada liguera. Su situación genera debate interno: tiene contrato hasta 2027, un salario elevado y una disponibilidad cada vez más irregular.

Carreras, entre algodones

La otra pieza del puzle es Álvaro Carreras. El lateral español llegó este verano como una apuesta importante del club para reforzar la banda izquierda por 50 millones de euros.

Carreras, ante el Getafe / Juanjo Martín / EFE

Había logrado asentarse como titular y estaba acumulando minutos hasta que sufrió una lesión en el partido ante el Getafe. Y no se va a llegar al compromiso liguero ante el Elche y, aunque en el club confían en que pueda reaparecer para la vuelta europea, lo haría prácticamente forzando plazos. Su ausencia ha dejado al equipo sin su lateral más fiable.

Momento para Fran García

En ese contexto aparece Fran García como la única alternativa disponible. Paradójicamente, es el único lateral izquierdo sano del primer equipo, pero también el que menos protagonismo ha tenido desde la llegada de Arbeloa.

Fran García ha dejado de contar para Arbeloa / EFE

Precisamente esta poca participación contrasta con la decisión del salmantino en el mercado invernal. Durante el mes de enero estuvo cerca de salir rumbo al Bournemouth para reencontrarse con Andoni Iraola, técnico que fue clave en su crecimiento en el Rayo Vallecano. La operación no se concretó porque Álvaro Arbeloa frenó su salida al considerarlo necesario para la estructura del club.

El entrenador ha terminado colocando a Fran García en un papel muy secundario, pero el destino lo ha puesto en el centro de la escena. Con Mendy lesionado y Carreras entre algodones, el lateral español está llamado a asumir un papel protagonista en un momento importante. Tres futbolistas para una posición, pero tras las lesiones solo queda uno.