El lateral de 70 millones que avecina una nueva batalla entre Madrid y Barça

En plena crisis de resultados, el Real Madrid ya estaría analizando el mercado de fichajes en busca de oportunidades. Según revelan en Sky Sports Alemania, el conjunto blanco habría puesto sus ojos sobre una de las mayores promesas del país germano.

Se trata de Nathaniel Brown, lateral izquierdo del Eintracht Frankfurt que, según el mismo medio, también ha captado el interés del Barça y el Manchester United. Ojeadores del equipo blanco habrían estado viendo al futbolista de 22 años en los partidos ante el Colonia y la Atalanta.

No será fácil sacar al defensa de su actual club. El Eintracht está convencido al 100% de que Brown se marchará este verano, pero exigirá entre 60 y 70 millones de euros para dejarle salir. Tras despuntar en el primer equipo del Núremberg, su actual club se hizo con sus servicios a cambio de solo 3 millones de euros.

Nathaniel Brown, ante Giuliano Simeone / JUANJO MARTÍN / EFE

En solo una temporada y media, su rendimiento ha sorprendido a propios y extraños, ganándose la llamada de la absoluta y debutando bajo las órdenes de Nagelsmann. Acumula 51 partidos en el Eintracht y ya suma cuatro goles y nueve asistencias, cifras que evidencian su vocación ofensiva.

Se trata de un jugador que destaca principalmente por su velocidad y su capacidad de recorrido, con buena técnica de balón y capacidad tanto para centrar como para buscar el uno contra uno. Se ha beneficiado especialmente del sistema de tres centrales que utiliza en ocasiones Dino Toppmöller, que le permite jugar como carrilero y prácticamente extremo en ataque.

Han sido muchos los equipos que han relacionado directamente con Brown. Más allá de los antes mencionados, en Inglaterra también se ha mencionado en más de una ocasión el seguimiento de Arsenal, Liverpool y Manchester City.

Álvaro Carreras, en un partido con el Real Madrid / Manu Fernandez / AP

El Real Madrid reforzó expresamente el lateral izquierdo el pasado verano, pagando la cláusula de rescisión de 50 millones de euros de Álvaro Carreras. Curiosamente, el equipo cuenta con hasta tres jugadores en dicha posición, sumando al ex del Benfica a Ferland Mendy y Fran García.

A pesar de todo, la realidad es que tanto Mendy como Fran García han contado con pocas oportunidades y no tienen asegurado su futuro en el equipo blanco. Por su parte, Carreras ha demostrado que también puede actuar como central, en una defensa de tres o incluso en una zaga de dos, como demostró en el partido ante Olympiacos.