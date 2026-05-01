Lasse Lempainen, cirujano de Militao: "Con esa lesión no podía continuar su carrera profesional al más alto nivel"

La lesión de Militao fue un golpe muy duro para el Real Madrid. El brasileño había vuelto a un gran nivel y parecía que podía volver a dar ese nivel que los blancos necesitaban para aspirar a todos los títulos, pero finalmente no fue así. El central se volvió a romper y se perderá lo que resta de temporada, incluido el Mundial. Un golpe durísimo para el jugador.

El brasileño tuvo que pasar por quirófano, otra vez. Algo que le dejará fuera de combate, pero que era necesario para volver a poder jugar al máximo nivel tal y como confirmó Lasse Lempainen, su cirujano en una entrevista en el diario MARCA: "No había otra opción. Militao es mi paciente y tenemos una relación de confianza médico-paciente. No puedo revelar nada que no haya sido publicado previamente. Lo que sí puedo decir es que su lesión era muy grave. La única opción era operar: con esa lesión en el isquiotibial no podía continuar su carrera profesional al más alto nivel. La decisión estaba clara. Lamentamos mucho que a consecuencia de esto no pueda participar en el Mundial este verano"

Militao tendrá que volver a pelear cinco meses más para volver a jugar a fútbol, algo que lleva sufriendo constantemente los últimos años. El cirujano confirmó la lesión del brasileño y que su recuperación no será rápida: "Si hablamos en términos generales de lesiones musculotendinosas, y en particular de los isquiotibiales, estas son muy frecuentes en el fútbol. La mayoría afectan al tejido muscular y pueden tratarse sin cirugía. Pero cuando la lesión es grave y el deportista es de alto nivel, a menudo sí es necesario operar. Existen distintos tipos: algunas son roturas completas de tendón, como la de Militao, y otras son menos severas, con rehabilitaciones también distintas. En los casos graves, se necesitan varios meses para volver a jugar, y hay que realizar las pruebas de retorno al rendimiento antes de dar el alta. En términos generales, cuando un futbolista de alto nivel sufre una lesión grave de isquiotibial, tarda entre cuatro y seis meses en poder volver a competir al máximo nivel".

Militao celebra con Bellingham su gol contra el Mallorca. / CATI CLADERA / EFE

La gran pregunta que siempre surge tras las lesiones de Militao es saber si podrá volver a recuperar su gran nivel. Por ahora, cada vez que vuelve a jugar vuelve a ser igual de dominante que antes: "He tratado a muchos deportistas de alto nivel con lesiones graves de isquiotibial y han podido volver a su máximo nivel de rendimiento. Muchos jugadores jóvenes han tenido incluso sus mejores años después de una lesión grave y una operación", afirmó Lempainen.

La idea del Madrid y de los médicos es clara, que el jugador pueda volver a jugar y que se recupere con calma: "Nuestro objetivo es que el jugador regrese al más alto nivel de rendimiento, y el tiempo no es lo más importante. Si tarda cinco meses o seis, lo relevante es que pueda volver de forma segura. Mi filosofía siempre es la misma: no debemos confiar en la suerte cuando un deportista regresa al juego. Debemos asegurarnos de que esté preparado para rendir al máximo nivel con todas las garantías", finalizó.