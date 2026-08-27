Lara Ferreiro, psicóloga: "Las palabras de Marc Cucurella con el Real Madrid transmiten ilusión y percepción de oportunidad, no resignación ante el cambio, pero habrá probablemente momentos de nostalgia, comparación y duda"

El regreso de Marc Cucurella a España marca el inicio de una etapa completamente distinta en su carrera. Tras cuatro temporadas en el Chelsea y después de conquistar el Mundial 2026 con la Selección, el futbolista inicia un ciclo en el Real Madrid que, según la psicóloga Lara Ferreiro, implica "multiplicar la exposición y las expectativas".

La experta explica que en Londres el jugador ya había construido un estatus dentro del grupo, con virtudes, defectos y una personalidad reconocida. Ahora, en Madrid, "el marcador psicológico vuelve parcialmente a cero", lo que obliga al defensa a gestionar un nuevo contexto competitivo y emocional.

La exigencia del Bernabéu3

Ferreiro subraya que el Real Madrid no solo ficha al futbolista que fue en Inglaterra, sino al que puede llegar a ser en España. Ese salto de expectativas activa uno de los grandes desafíos del deportista de élite: tolerar la evaluación constante. "En el Bernabéu cada error puede amplificarse, cada partido puede convertirse en un examen y cada mala actuación puede provocar un debate exterior que el futbolista deberá aprender a no convertir en debate interior", afirma la psicóloga.

Cucurella en acción durante el Espanyol-Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Para la especialista, la clave estará en cómo Cucurella interprete las primeras dificultades. "Si piensa 'hoy he fallado', podrá corregir y continuar. Si piensa 'quizá no tengo nivel para estar aquí', el problema cambia completamente". La distinción entre acontecimiento e identidad será esencial para evitar que la presión se convierta en amenaza psicológica.

El peso de la exposición y los temores del regreso

El catalán llega al club blanco con más de cien partidos disputados en el Chelsea y títulos como la Conference League y el Mundial de Clubes. Sin embargo, ese bagaje no elimina posibles temores. "Uno de sus miedos podría resumirse en una frase: 'Ahora que he vuelto, tengo que demostrar que merecía volver así'", señala Ferreiro.

El Real Madrid incrementa la visibilidad, la crítica y la autoexigencia, factores que pueden activar dudas sobre la titularidad, el rendimiento o incluso la decisión familiar de regresar.

Pese a la presión inherente al club, Cucurella cuenta con elementos que pueden favorecer su adaptación. Regresa a su país, conoce La Liga, llega acompañado por su núcleo familiar y posee una amplia experiencia internacional. "Desde una perspectiva psicológica, dispone de varios factores protectores. No afronta este cambio como un joven que emigra por primera vez", explica Ferreiro.

Cucurella habla como jugador del Real Madrid / Real Madrid

La psicóloga destaca también la importancia de mantener vínculos con Londres, crear nuevas rutinas en Madrid y separar rendimiento deportivo de valor personal para evitar que la exigencia del entorno afecte a su bienestar.

Las primeras palabras del jugador: ilusión y oportunidad

Ferreiro ha analizado las declaraciones de Cucurella tras oficializarse su fichaje. Para ella, transmiten "ilusión y percepción de oportunidad, no resignación ante el cambio". Sin embargo, advierte que el proceso no será lineal: "Habrá momentos de nostalgia, comparación y dudas. Y si aparecen, no significará que su adaptación haya fracasado, sino que se está adaptando. Todo cambio profundo necesita un periodo en el que lo antiguo y lo nuevo conviven".

Cucurella con la copa del Mundial / Instagram @cucurella3

La variable que puede acelerar todo el proceso es simple: jugar. "Si encuentra continuidad, percibe respaldo del entrenador, conecta con el vestuario y recibe reconocimiento del Bernabéu, el propio terreno de juego acelerará su sentimiento de pertenencia", sostiene Ferreiro. Sentirse útil profesionalmente será determinante para que Madrid empiece a convertirse en un lugar propio.