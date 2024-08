Laporte y su agente mueven ficha para marcharse al Real Madrid

La llegada de Aymeric Laporte al Real Madrid empieza a ser una posibilidad más que real. El conjunto blanco quiere incorporar a un central de alto nivel tras el fracaso en el fichaje de Leny Yoro, que rechazó al Madrid para irse al Manchester United. El elegido, como informábamos hace semanas, es el central francés, que reside en Arabia Saudí y la Eurocopa habría supuesto un impulso en sus pretensiones deportivas.

Laporte, que decidió aventurarse hacia el Al Nassr junto a Cristiano Ronaldo y también Fernando Hierro (directivo), no se está adaptando nada al país, se siente decepcionado y querría volver a la elite europea; de hecho, la opción de volver a España y jugar en el Madrid, es muy suculenta para el jugador.

Laporte y su agente tienen la llave de la salida

Que Laporte aterrice en el Real Madrid, depende del jugador y su agente. Ambos están negociando la opción de rescindir el contrato y perdonar los dos años restantes que le quedan en Arabia. Laporte está cobrando actualmente 24 millones de euros por temporada y su agente está intentando llegar a un acuerdo económico para perdonar esos 48 millones de euros y obtener la carta de libertad del futbolista.

Desde Arabia Saudí informan que el agente de Laporte se habría reunido con el director deportivo, Fernando Hierro, el técnico Luis Castro y Al-Muhaidib y el presidente del club de Riad tras los rumores surgidos por su salida. Fuentes de dentro de la entidad, según informa el diario AS afirman que están convencidos sobre la continuidad del jugador en su plantilla.

Pero el Al Nassr está dificultando la operación, teniendo en cuenta que lo fichó por 27 millones procedente del Manchester City. Una inversión que perdería si se termina marchando gratis. Al Madrid le piden que pague por el traspaso, pero el club blanco solo contempla un fichaje 'gratis'.

Laporte no quiere forzar nada

Laporte no quiere tomar una postura de fuerza para salir del Al Nassr. Pese a que está decepcionado con el país, es consciente de que le restan dos años de contrato y con un gran sueldo.

"Sí nos cuidan, pero no suficientemente para mi gusto. Es decir, que en Europa te pagan un buen sueldo, pero te cuidan bastante más... De momento, no me lo he planteado, pero si estoy decepcionado en tan poco tiempo, te preguntas qué hacer. Aún no ha llegado ese momento, pero de cara al futuro podría serlo si esa dinámica sigue así", dijo hace semanas en AS.

Por parte de Ancelotti, da luz verde a la llegada del central, junto a Davies, serían las dos úiltimas operaciones del verano madridista.