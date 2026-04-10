¡Laporta y Enric Masip celebran el pinchazo del Madrid!

Las reacciones al nuevo batacazo del Real Madrid en Liga no tardaron en llegar. El conjunto blanco sufrió un duro pinchazo en casa ante el Girona después de que Lemar igualara el gol de Fede Valverde con un latigazo desde la frontal. Un encuentro marcado por un polémico penalti no señalado y reclamado de manera ferviente por los locales.

Con este punto insuficiente, el equipo que dirige Álvaro Arbeloa tira de manera casi definitiva LaLiga. Todo ello justo antes del decisivo partido de vuelta de los cuartos de final ante el Bayern de Múnich. Un encuentro en el que el Madrid se juega toda su temporada, ya que de caer eliminados estarán sin nada que jugarse a mitad de abril.

Nada más terminar el encuentro, Enric Masip, hombre de confianza de Joan Laporta, publicó una foto en su Instagram personal junto al presidente del conjunto azulgrana. En ella aparecen los dos sonrientes, uno con el pulgar hacia arriba y otro con el puño al aire, en señal de victoria.

Acompañando la fotografía, Masip añade el siguiente texto: "¡Sin palabras, amics!", junto a varios emojis de aprobación y dos corazones blaugrana. Tras el pinchazo del Real Madrid, Joan Laporta no ha podido contener su alegría, tal y como muestra una imagen que no ha tardado en viralizarse en redes sociales y que ha despertado reacciones de todo tipo, incluyendo cierto enfado del madridismo y risas en el bando culé.

Con este partido, el presidente del Barça se acerca todavía más a un nuevo título liguero. El partido de este sábado ante el Espanyol, en caso de ganarlo, que no será sencillo, serviría para asestar otro golpe más a los de Arbeloa, que podrían terminar la jornada a 9 puntos de los culés con solo 21 puntos por disputarse.

El pinchazo del Madrid dará más aire al conjunto de Hansi Flick, que incluso puede incluir más rotaciones de las esperadas en el encuentro en el Spotify Camp Nou tras este resultado, con la mente puesta en el partido de vuelta ante el Atlético de Madrid. El Barça tendrá que tratar de remontar en el Metropolitano el 0-2 de la ida, buscando la épica para estar en las semifinales de Champions League.