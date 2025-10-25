'Laminemanía' en Madrid: "¡Para bien o para mal, Yamal!"

Lamine Yamal es un fenómeno futbolístico que no tiene un equivalente actual. No tiene que ver con la calidad o los títulos, su impacto trasciende lo que sucede puramente en el campo, el lugar del que no quiso salir Xabi Alonso ni un milímetro en su discurso calculado antes del clásico del domingo. El jugador azulgrana es el único que se ha salido de los márgenes en una previa de contrastes.

No te pierdas el Clásico en DAZN

Las contradicciones que genera Lamine

La vieja guardia periodística ha llegado a pedir que "entre la Comisión Antioviolencia", como defendió Roberto Gómez, en respuesta a la conversación de Lamine con Ibai en un formato distendido. “Lamine es un jugador al que en el Bernabéu incluso se le ha aplaudido, pero esto no se le va a olvidar al madridismo. Es una palabra horrorosa, ‘robar’, y eso no se puede decir”, aseguró en 'La Tribu' de Radio Marca.

La visión está alineada con la de otras tertulias radiofónicas que se han alimentado de las declaraciones de Lamine en una previa plana. Del lado blanco, Courtois ha sido el dinamitador del discurso prefabricado. "Creo que Laporta dice lo de la mano blanca porque lo tiene que decir por el caso Negreira. Nunca he notado que nos hayan favorecido, más bien lo contrario. Los árbitros son humanos, no siento que nos hayan beneficiado", dijo con dureza tras el partido de Champions contra la Juventus.

¿Por qué polariza entonces Lamine más que el resto? La respuesta está sobre todo en la contradicción que surge por su doble filiación con el Barça y la selección, que ha provocado situaciones curiosas. La camiseta de la selección española con el '19' del de Rocafonda ha sido el gran 'hit' textil desde el triunfo en la Eurocopa de 2024. Es una constante en los patios de los colegios y en las canchas de cualquier barrio de Madrid, donde hasta las elásticas azulgranas han ganado espacio gracias al influjo de Lamine.

Huijsen y Mbappé, otros iconos juveniles

"¡Para bien o para mal, Lamine Yamal!", le canta un niño a otro con la camiseta de Huijsen -el gran fenómeno de ventas entre los nuevos fichajes y otro icono juvenil- en una pista de cemento del barrio madrileño de Hortaleza. Lo hace después de meterle un gol y ponerse la corona, símbolo de la nueva celebración del canterano del Barça que espera repetir en el Bernabéu este domingo. "Soy del Madrid, pero entiendo que les guste Lamine, a mí también, pero cuando juega con la selección española", relata uno de los padres que va a recoger a su hijo a un entrenamiento en el mismo vecindario.

Lamine Yamal y Kylian Mbappé se verán las caras por novena vez / V. Enrich/EFE

La naturalidad con la que se mezclan las camisetas blancas con la azulgrana o de la selección, siempre con el nombre de Lamine, da buena fe de la ruptura generacional que ha supuesto Yamal. "A mí se me parece cada vez más a Vinicius, pero él no falta al respeto a sus compañeros", comenta un aficionado del Atlético que se une al debate que se produce en la cafetería donde se espera a la salida de los niños para los que el fútbol es una actividad extraescolar que potencian cuando sueñan en ser como sus ídolos.

Cuando Lamine estrenó el '10' se alcanzaron cifras de 70.000 unidades vendidas. Solo equiparable al cambio de dorsal Mbappé, un fenómeno más transversal que el de un Yamal que es, sobre todo, un referente de las Generaciones Z y Alfa, es decir, los nacidos después de los 2000. Por tanto, los más próximos a un jugador que "le ha quitado complejos al pensamiento tradicional del barcelonismo", afirma un hombre de mediana edad que también porta la camiseta del referente azulgrana.

Messi y Cristiano en busca de herederos

Forma parte de la amplia comunidad latinoamericana de Madrid, cifrada en más de un millón de habitantes censados, entre todos los países de origen. Es en los barrios multiculturales, como Rocafonda, donde el 'fenómeno Lamine' está también fuertemente enraizado. "Espero que no se olvide nunca de sus orígenes", incide el portador de una camiseta azulgrana que se puso por primera vez con Messi.

MLS

El argentino se convirtió en un referente en décadas pasadas, sobre todo por su juego, más que por su personalidad. La dicotomía que mantuvo con Cristiano Ronaldo dibujó un escenario de recuerdos que provoca la estampa también inédita de jóvenes -y no tanto- dándole golpes a un balón vestidos del rosa de Inter Miami o del amarillo de Al Nassr. Ellos pusieron el fútbol por encima de los clubes, dándole más valor al nombre y marca que encarnaba cada uno.

Por supuesto que también los hay críticos contra Lamine. Sobre todo, los aficionados madridistas más veteranos, que le acusan de "no haber ganado nada" y de tener "un ego desmedido". Los mismos que tampoco toleraban en el pasado la transgresión de los límites de Vinicius, de quien ahora aseguran que ha conseguido desquiciar a los rivales más de lo que estos lograban hacer con él. Lamine y Vinicius, dos nombres que harán del clásico un partido de los de siempre, aunque el miedo a perder quiera convertirlo, por parte de los dos bandos, en un episodio rutinario del que acordarse en caso de triunfo y olvidar si hay tropiezo.