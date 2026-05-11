Lamine Yamal se la devuelve a Bellingham: "Hablar es barato"

El Clásico no termina con el pitido final. Los piques entre los futbolistas de ambos equipos son habituales y, cuando uno gana, sabe que es el momento de aprovechar para sacar pecho o responder a viejas provocaciones. Eso es lo que ha ocurrido un día después del título del Barça entre Lamine Yamal y Jude Bellingham.

La estrella del conjunto blaugrana ha publicado una historia de Instagram en la que aparece él mismo celebrando uno de los goles en el triunfo de su equipo junto al texto 'Talk is cheap' (Hablar es barato) y siete emojis de lloros.

Historia de Instagram de Lamine Yamal / FC BARCELONA

Se trata de una respuesta directa a algo que ocurrió hace unos meses, concretamente el 26 de octubre de 2025, después del primer Clásico de Liga, en el que los blancos se impusieron por dos goles a uno a los de Flick. Tras ese encuentro, Jude Bellingham publicó en Instagram una foto con el siguiente texto: "Talk is cheap. ¡Hala Madrid siempre!".

Cabe recordar que aquellas palabras del inglés del Real Madrid fueron interpretadas en su momento como un recado al propio Lamine. Ese partido entre ambos en el Santiago Bernabéu se disputó justo después de que el '10' culé realizará unas polémicas declaraciones durante su aparición en el 'Chup Chup' de la Kings League.

"¿Para ti Porcinos es el Madrid, no?", le preguntaron al extremo. Y la respuesta de Lamine indiferente a nadie: "Sí, roban, se quejan...". Unas palabras en un contexto de broma que llegaron al vestuario del Real Madrid y que provocaron mucha tensión en los días posteriores.

Meses después de todo lo sucedido, el canterano del Barça ha decidido devolverle la jugada a Bellingham repitiendo ese "Hablar es barato".

Salvo un par de acciones, el Clásico en el Spotify Camp Nou no dejó demasiados momentos de tensión. Fue un partido sorprendentemente calmado para tratarse de un encuentro entre estos dos equipos. Los locales saltaron al césped con mucha más intensidad y los blancos no pudieron o no fueron capaces de ponerse a su altura en ningún momento.