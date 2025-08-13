Lamine sigue siendo el gran temor del madridismo: "Hay que pararlo"

El Real Madrid de Xabi Alonso tiene como idea fundamental que los partidos no se descontrolen. A diferencia del ida y vuelta que caracterizaba al equipo de Carlo Ancelotti, el vasco trabaja en escenarios donde pueda imponer su ritmo. Esto pasa, necesariamente, por acotar la acción de los jugadores que más daño le hicieron el año pasado. Entre ellos, el nombre anotado en rojo es el de Lamine Yamal.

El jugador al que han encomendado esta misión es Álvaro Carreras. El lateral gallego, que debutó oficialmente con el Real Madrid en Austria, ha sido interpelado, tanto por los aficionados como por los medios por el encuentro que disputó la temporada pasada contra la estrella azulgrana. De hecho, en los 'highlights' utilizados para la presentación del ex del Benfica aparecieron momentos del encuentro de Champions.

Antes de viajar a Austria, Álvaro Carreras fue interpelado por un aficionado a la salida de Valdebebas. Bajó el cristal para firmar un autógrafo y escuchó el siguiente deseo: "Hay que parar a Lamine Yamal". El defensa solo respondió con una pequeña sonrisa al deseo del joven hincha, que es el de todo el madridismo. El papel del atacante azulgrana fue destacado en los clásicos de la temporada 2024/2025.

En Liga anotó el tercer tanto frente en el clásico de Liga de octubre en el Bernabéu, que terminó en 0-4. En el de vuelta de esa misma competición anotó el tanto del empate y también anotó en la final de la Supercopa mientras que en la final de la Copa repartió dos asistencias. Lamine fue un jugador indetectable para una defensa blanca que no consiguió frenarle, ni con marca individual ni colectiva.

Carreras, el 'anti-Lamine' que quiere el Madrid

La mejor carta de presentación de Carreras, consideran en el madridismo, fue la visita del Barça al Estadio da Luz, donde se vivió un auténtico correcalles que terminó con un 4-5 para el conjunto catalán. El lateral cuajó una buena actuación, sobreponiéndose al ímpetu de Lamine y proyectándose en defensa. Un equilibrio de realidades que Xabi Alonso espera conseguir con un jugador por el que pagó 50 millones.

Ambos conjuntos volvieron a verse las caras en octavos. Carreras se afanó por reducir el impacto de Lamine, que sería sustituido antes de la hora de juego por Flick. Fue uno de los pocos futbolistas capaz de aguantar en el uno para uno a un jugador que volverá a exigir lo máximo del lateral y de sus compañeros en el conjunto blanco en la temporada que ahora comienza.

Es en la parcela defensiva donde más esfuerzos ha invertido el Madrid para evitar los atropellos de la pasada temporada. Además de Carreras, ha gastado 58 millones en Dean Huijsen y 10 millones por Alexander-Arnold para que pudiese incorporarse de cara al Mundial de Clubes. Algo que no consiguió con el que ahora considera como su 'anti-Lamine'.