LaLiga traslada la responsabilidad del partido de Miami a Barça y Villarreal

La más que probable celebración del Villarreal - Barça el 20 de diciembre en Miami está siendo uno de los temas más soandos en este inicio de temporada. Hace poco más de un mes que la RFEF aprobó la propuesta y la elevó a la UEFA para que esta diese su visto bueno. Desde entonces, surgieron varios actores que se opusieron frontalmente a la disputa del partido fuera de territorio español, entre ellos el Real Madrid y la AFE. Sin embargo, LaLiga se ha querido desmarcar de la organización de este encuentro.

Ha sido en la presentación de la colección de cromos de LaLiga 2025/26 de Panini, donde Javier Tebas ha pasado toda la responsabilidad a Barça y Villarreal: "Nosotros no somos los que organizamos eso. Sí es verdad que nuestros socios han consultado ciertas cuestiones, pero las peticiones, según el reglamento FIFA la hacen los clubes, son ellos los que hacen la petición a la Federación", dice el presidente de la patronal.

En esta línea, el máximo dirigente de LaLiga recalca que no tiene ninguna potestad para elegir a los clubes participantes en este partido: "Si no hay clubes que quieran ir, no se puede ir. Nosotros no podemos obligar a nadie, no tenemos competencias para decir que no o que sí", apunta Tebas.

Preguntado sobre si un Getafe - Rayo Vallecano se podría disputar en Marruecos, dada la entidad de ambos equipos, el presidente de LaLiga piensa que sí, aunque aboga por un partido al año, fuera de España: "Si lo piden los clubes y es el único partido que se juega al año, por qué no". Además, pone la pelota sobre el tejado de los organismos superiores: "Yo no soy el que tengo que decidir, son la Federación, UEFA y FIFA. Evidentemente, si nos dicen qué clubes pueden ir, les decimos con quien pueden hablar porque hay algunos que muestran interés y otros que no", asegura.

Tebas, sobre el Villareal-Barça en Miami: "No tenemos competencias para decir que no ni para decir que sí" / Denís Iglesias

Así pues, la celebración del choque entre Villarreal y Barça en el Hard Rock Stadium de Miami depende ahora mismo de la aprobación de UEFA, FIFA y el CSD, que deberá resolver si tiene competencias para ello, tal y como expresó el presidente del Consejo José Manuel Rodríguez Uribes. El pasado 11 de septiembre, la UEFA emitió un comunicado sobre la cuestión en el que dijo que no era partidario de que el partido se jugase en Estados Unidos, pero que no podía impedirlo.

La polémica del Johan Cruyff

Por otro lado, Javier Tebas también fue preguntado sobre la polémica generada con el uso del Estadi Johan Cruyff por parte del Barça, un reciento que no cumple con la normativa por su reducida capacidad, pero que LaLiga lo aprueba por las circunstancias excepcionales. El presidente de la patronal no quiso ahondar en el asunto: "Se ha escrito y se ha hablado mucho y nada más. No vamos a contribuir a las polémicas cuando LaLiga está para apoyar a los clubes en las reformas de estadio". Unas palabras con las que reconoce de forma implícita que la patronal no pone obstáculos para que se juegue en el Johan.