LaLiga presenta una denuncia por insultos racistas a Vinicius en Valladolid

Presenta una denuncia penal por delitos de odio y aporta pruebas audiovisuales de los insultos al brasileño en el Estadio José Zorrilla Vinicius Jr. responde a los insultos racistas en Twitter, y asegura que seguirá celebrando las victorias

LaLiga ha presentado denuncias ante los organismos judiciales, administrativos y deportivos competentes por los insultos racistas en contra el brasileño Vinicius Jr., extremo del Real Madrid contra el Valladolid en el estadio José Zorrilla.

Según informa el organismo en un comunicado emitido este martes, ha presentado ante los Juzgados de Instrucción de Valladolid "una denuncia penal por delitos de odio acompañada de las pruebas audiovisuales para la investigación que se ha llevado a cabo a través de imágenes y sonidos publicados en fuentes abiertas".

"Se ha presentado un escrito de denuncia por insultos racistas ante el Comité de Competición de la RFEF y la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, para su estudio y valoración de sanción", recordó LaLiga.

Vinicius Jr. recibió insultos racistas, según se aprecia en vídeos publicados en redes sociales, en el partido de la decimoquinta jornada disputado en el estadio José Zorrilla el pasado viernes 30 de diciembre. Al día siguiente, el jugador denunció el hecho que sufrió cuando se retiraba del campo cuando fue sustituido."Los racistas siguen yendo a los estadios y viendo de cerca al club más grande del mundo y LaLiga sigue sin hacer nada...", aseguró el brasileño en su cuenta de Twitter. "Seguiré con la frente en alto y celebrando mis victorias y las del Madrid. Al final es mi culpa", añadió en la publicación el brasileño.

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6