LaLiga denuncia insultos en Valencia al Madrid, Mbappé y el cántico "Arbeloa eres un cono"

LaLiga incluyó en su denuncia por incidentes violentos en los partidos de la vigésima tercera jornada de Primera División los insultos de aficionados del Valencia al Real Madrid, los madridistas, el delantero francés Kylian Mbappé y el cántico "Arbeloa, eres un cono" en diez momentos distintos del partido entre ambos equipos.

El documento semanal de LaLiga reprodujo también insultos de seguidores del Alavés al Getafe y el mensaje "písale la cabeza" dirigido a un jugador visitante, cuando estaba tendido en el césped, cánticos ofensivos contra el Girona de aficionados del Sevilla y contra el Betis de los del Atlético de Madrid.

Kylian Mbappé se lamenta en una ocasión fallada en el partido entre el Valencia y el Real Madrid / Francisco Macia / AP

Entre otras incidencias, el escrito de LaLiga refleja también cánticos contra el Celta en el Deportivo de La Coruña-Albacete de la jornada 25 de LaLiga Hypermotion, así como de seguidores del Cádiz contra el portero del Almería seis veces y el cántico "subnormal de Oviedo" por parte de aficionados del Sporting de Gijón a un jugador del Huesca con pasado ovetense.

LaLiga, a través de la plataforma LALIGAVS, recoge informes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acuden a los partidos, para contribuir a la lucha contra la violencia en los estadios y desde hace años solicita más competencias para poder luchar contra el problema de la violencia en el fútbol.