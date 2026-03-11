¡A lágrima viva! Roncero rompe a llorar al recordar a su padre con el hat-trick de Fede Valverde

El Real Madrid se llevó el duelo ante el Manchester City con una victoria contundente por 3-0, dejando una sensación de superioridad, sobre todo en la primera mitad. Desde el primer minuto, el equipo blanco demostró seguridad, paciencia y un plan claro que dejaría a los de Pep Guardiola sin ideas.

La primera mitad fue un auténtico recital de fútbol para los blancos, con Fede Valverde como gran protagonista. El centrocampista uruguayo abrió el marcador en el minuto 20, tras aprovechar un error en la salida del balón y superar al italiano Gianluigi Donnarumma con tranquilidad. Ese gol cambió por completo la dinámica del partido.

Antes del tanto, el Manchester City había mostrado un control temprano, presionando alto y generando peligro en varias llegadas. Sin embargo, la efectividad del Real Madrid fue determinante. Aunque tuvo menos el balón, supo encontrar los espacios y transformar cada oportunidad clara en gol.

Valverde se puso 'el partido' a sus espaldas

El segundo tanto llegó en el minuto 27, cuando Valverde, desde fuera del área, conectó un disparo potente con la pierna izquierda que sorprendió a todos. Este gol no solo amplió la ventaja, sino que terminó por descolocar al conjunto inglés, que comenzó a mostrar desconexión entre líneas y dudas en defensa.

El hat-trick se completó en el minuto 42. De nuevo, Valverde se anticipó a la defensa rival y definió con precisión, cerrando una primera parte histórica. El Santiago Bernabéu vivió momentos de euforia total, reconociendo la entrega, calidad y carácter de su equipo en una noche que quedará marcada en la memoria de los aficionados.

La actuación de Donnarumma fue un punto de atención. En el primer gol, su salida dudosa dejó claro que la indecisión puede marcar la diferencia. La transmisión destacó cómo el portero levantó el brazo de manera extraña, dejando pasar la oportunidad de evitar el tanto, algo que terminó siendo decisivo para la dinámica del encuentro.

El Madrid manejó con inteligencia la segunda parte, asegurando el resultado sin permitir que el City reaccionara. Hasta Vinicius tuvo una oportunidad de oro para sentenciar el partido, pero falló la pena máxima.

Roncero, muy emocionado

Roncero, que estuvo narrando el partido desde el Santiago Bernabéu para la Cadena Ser, resumió la emoción con palabras cargadas de pasión: “Le he pedido a mi padre desde arriba que nos ayudara y nos ha pasado. Me da igual que nos empaten; ver que al Madrid le daban por muerto y que un uruguayo humilde (Valverde), que pasó por el Castilla, que fue a la Coruña a hacer la mili, venga aquí con mil bajas y con el brazalete, le demuestre a Guardiola y a los que gastan millones que con orgullo, corazón y calidad se puede con todo", decía el periodista.

Roncero considera que ha sido el mejor partido de la temporada. "Esta primera parte pasará a la historia del fútbol. La grandeza va más allá del dinero; el corazón y el talento siempre triunfan en el Bernabéu”, decía, con lágrimas en los ojos.