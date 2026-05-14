El lado oculto de Tchouaméni: notas motivacionales y piano antes de jugar

Mientras Aurélien Tchouaméni se consolida como una de las piezas más importantes del centro del campo del Real Madrid, fuera de los terrenos de juego existe una faceta mucho más desconocida del futbolista francés.

A sus 25 años, el internacional galo no solo destaca por su potencia física y capacidad táctica, sino también por una personalidad reservada, una educación estricta y una sorprendente sensibilidad artística.

De Normandía a la élite europea

Tchouaméni nació el 27 de enero del año 2000 en Rouen, en la región francesa de Normandía, aunque fue en Burdeos donde realmente creció y comenzó a construir su carrera deportiva. Hijo de Josette y Fernand Tchouaméni, ambos de origen camerunés, el futbolista creció en un entorno familiar donde la disciplina y el esfuerzo eran pilares fundamentales.

Su pasión por el fútbol llegó gracias a la influencia de su padre, pero el joven Aurélien pronto demostró tener unas cualidades fuera de lo común. Tras destacar en las categorías inferiores de los Girondins de Burdeos, dio el salto al AS Mónaco, donde terminó de explotar como uno de los centrocampistas más prometedores de Europa.

El verano de 2022 cambió definitivamente su carrera. El Real Madrid apostó fuerte por él y desembolsó cerca de 80 millones de euros para incorporarlo a su plantilla. Aquel movimiento supuso además su primera experiencia fuera de la Ligue 1 francesa. Un año antes ya había debutado con la selección absoluta de Francia, confirmando un ascenso meteórico que lo llevó a firmar con el conjunto blanco hasta junio de 2028.

La madre que condicionó su carrera… y eligió el Madrid

Si hay una figura decisiva en la vida de Tchouaméni, esa es su madre, Josette. Al ser profesora, siempre tuvo claro que su hijo podía perseguir el sueño del fútbol, pero sin abandonar jamás los estudios. Esa exigencia marcó profundamente la educación del jugador.

Sin embargo, la influencia de Josette fue todavía más allá. Fue ella quien enseñó español al futbolista desde pequeño, algo que permitió que Tchouaméni llegara al vestuario madridista hablando castellano con total naturalidad desde el primer día.

El propio jugador reconoció públicamente el papel de su madre durante una comparecencia junto a Eduardo Camavinga: "Mi madre es profesora de español desde hace mucho tiempo y siempre he estado estudiando. Cuando vine aquí fue ella quien me ayudó".

Josette también tuvo peso en la elección de destino cuando varios gigantes europeos pujaban por él. En una entrevista concedida a la televisión francesa TV7 confesó que ella prefería al Real Madrid, mientras que el padre del jugador apostaba por el Liverpool.

El pianista silencioso del vestuario blanco

Lejos de la exposición mediática habitual en las estrellas del fútbol, Tchouaméni mantiene una vida extremadamente discreta. Sus redes sociales apenas muestran detalles personales y están centradas casi exclusivamente en su carrera deportiva.

Uno de los aspectos más sorprendentes de su personalidad es su habilidad con el piano. El francés toca desde niño y varios miembros del vestuario madridista quedaron impresionados cuando lo escucharon interpretar piezas con gran soltura.

En una conversación con Thierry Henry, el mediocentro explicó que tocar el piano le ayuda mentalmente antes de los partidos. Según contó, el instrumento le sirve para mejorar la concentración y entrenar la coordinación.

Moda, notas personales y una vida privada blindada

Otra de las costumbres menos conocidas del internacional francés es escribir constantemente notas y frases motivacionales. Se trata de un hábito que mantiene desde la infancia y que utiliza como método de reflexión personal y aprendizaje visual.

Fuera del fútbol, también siente una gran atracción por la moda y la alta costura. Incluso ha participado en algunos trabajos como modelo, mostrando una imagen muy alejada del perfil clásico de futbolista.

En el terreno sentimental, Tchouaméni mantiene un hermetismo absoluto. Durante sus primeros meses en Madrid trascendió que mantenía una relación con una influencer llamada Ornella y posteriormente aparecieron rumores sobre una posible relación con una joven estadounidense llamada Suzette. Sin embargo, el futbolista nunca ha confirmado públicamente cuál es su situación actual.

Lo que sí parece claro es que, detrás de uno de los mediocampistas más cotizados del planeta, existe un perfil mucho más complejo de lo que aparenta sobre el césped: disciplinado, reservado, culto y profundamente influenciado por su familia.