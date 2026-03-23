Real Madrid
Kylian Mbappé se pronuncia sobre su estado físico: "Ha habido demasiadas especulaciones"
La estrella del real Madrid ha manifestado que se encuentra plenamente recuperado de su lesión en la rodilla
Tras llegar a Claire Fontaine con sus compañeros de la selección francesa Kylian Mbappé rompió su silencio. El delantero madridista abordó su estado físico en un acto publicitario de la empresa francesa Alan, especializada en seguros de salud, con la que acaba de asociarse.
Kylian Mbappé ha asegurado que se ha recuperado totalmente de su lesión en la rodilla izquierda y que está listo para volver a jugar. "Me he recuperado al 100%, tuve la suerte de recibir el diagnóstico correcto al regresar a París, y juntos pudimos encontrar el mejor plan para volver a mi mejor nivel", declaró el internacional galo.
Mbappé también habló sobre la especulación en torno a su estado físico y aseguró que está acostumbrado a las críticas. "Sé que ha habido mucha especulación, muchas cosas que se han dicho, pero nada es cierto. Estoy bien, me he recuperado al 100%", añadió.
El delantero del Real Madrid también explicó que su viaje a París fue para someterse a pruebas médicas y encontrar un plan de recuperación adecuado. "Quería saber qué me pasaba, quería ser muy minucioso. Me hicieron muchas pruebas y tuve citas con especialistas que me dieron la oportunidad de averiguarlo", dijo Mbappé que ya volvió a jugar con la camiseta blanca en el derbi madrileño que ganó el Real gracias a Vinicius.
Sin Mbappé, el Real Madrid ha logrado mejorar como equipo gracias a una implicación defensiva máxima de todos los jugadores. Con la estrella francesa a su disposición, Arbeloa tendrá que intentar que la solidez lograda no se desarme.
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