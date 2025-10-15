Kylian Mbappé, ilusionado con una ex de 'La isla de las tentaciones' y expareja de un jugador del Real Madrid

Kylian Mbappé atraviesa su mejor momento desde que viste la camiseta del Real Madrid. En este inicio de temporada, el atacante francés está imparable y ya suma 14 goles en 10 partidos. Fuera de los terrenos de juego, todo apunta a que el delantero blanco también vive un buen momento personal: podría haber encontrado una nueva ilusión en una exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y expareja de un jugador actual del Real Madrid.

Fue el colaborador Pedro Jota, en el programa 'En todas las salsas', quien desveló que María Aguilar, expareja de David Vaquero y con quien habría mantenido algún tipo de relación con Raúl Asencio, estaría conociendo al atacante francés. "Ha iniciado una relación especial", comentó.

Tras soltar esta 'bomba' en el programa, los presentes en el plató no dejaron de hacerle preguntas para conocer todos los detalles de la supuesta relación. El periodista añadió que "desde hace unas semanas ha comentado a su entorno que le gustan los hombres birraciales".

El colaborador de 'En todas las salsas' quiso dejar claro que, aunque María no lo ha hecho público tampoco parece que lo oculte: "Ella no lo esconde". El periodista reveló que la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' lo comentó a sus peluqueras.

Otra de las pruebas es que la ex de David Vaquero estuvo publicando imágenes de París, un viaje que podría tener algún tipo de relación con Mbappé.

Kylian Mbappé y María Aguilar / Sport

Desde que le llegó la información, Pedro Jota ha estado controlando todos los movimientos de la influencer en Instagram y ha detectado que ha lanzado alguna que otra indirecta. "Ha estado en Francia poniendo corazones blancos", afirma el colaborador.

Además, en los últimos partidos del Real Madrid se ha podido ver a María en el palco del Santiago Bernabéu. Por ahora, se desconocen más detalles sobre esta supuesta relación que, curiosamente, sería con una mujer que en su día tuvo algo con un compañero de equipo, lo que podría generar cierta tensión dentro del vestuario.