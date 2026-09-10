Kylian Mbappé, sobre los fichajes del Real Madrid: "Siempre está bien ver caras nuevas, hemos intentado que se adapten"

Kylian Mbappé está siendo uno de los protagonistas en el inicio de campaña del Real Madrid. El delantero vuelve a ser la referencia ofensiva del conjunto blanco, ahora dirigido por José Mourinho. Con 5 tantos en 5 partidos disputados entre Liga y Champions, el atacante francés vuelve a aglutinar el grueso de goles del conjunto madridista, aunque ni siquiera eso le ha librado de algunas críticas por parte de la afición.

El internacional con Francia ha recibido el galardón 'Jugador Cinco Estrellas' del mes de agosto, que le acredita como el mejor jugador del equipo blanco en el primer mes de competición. "Hemos empezado la temporada de manera positiva. Espero que sigamos así el sábado. Pienso que puede haber muchos éxitos esta temporada", explicó Mbappé tras recibir el premio.

El futbolista del Madrid quiso tener unas palabras también para el colectivo: "Tengo muchas ganas de ayudar al equipo y demostrar que podemos hacer grandes cosas este año. Siempre con la felicidad de jugar aquí, sé que es un privilegio". Desde su esperada llegada, el equipo blanco solo ha podido sumar una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental, un bagaje muy por debajo de lo que se esperaba con su fichaje.

Además, Mbappé también habló sobre los nuevos fichajes que han llegado a la plantilla en este verano: “Siempre está bien ver nuevas caras. Vienen con ganas de ayudar al escudo, al Real Madrid. Hemos intentado que todo el mundo se adapte de la mejor manera posible para ir todos en la misma dirección”.

Mourinho y Mbappé, en el encuentro ante el Betis / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa / Europa Press

Este tercer año supone un verdadero examen para el delantero. A pesar de sus impresionantes cifras goleadoras, su figura se ha puesto en duda por los pocos premios colectivos que ha logrado el equipo. El Madrid esperaba ser una apisonadora con la adquisición de Mbappé, pero ha visto como el Barça se ha adueñado del panorama nacional con una superioridad llamativa.

Una tercera temporada sin títulos importantes supondría un golpe muy duro para toda la plantilla y el club, motivo por el que Mbappé es consciente de que, como líder del equipo, debe darlo todo para cambiar esta dinámica tan negativa.