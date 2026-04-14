Kylian Mbappé desvela lo que significa para él jugar en el Real Madrid

Kylian Mbappé atraviesa una etapa de plena evolución personal y deportiva. El atacante reconoce, en una entrevista concedida a la revista GQ, que su manera de entender el juego ha cambiado con los años, pasando de la despreocupación juvenil, que se le podía ver en sus primeros años en el Mónaco, a una visión más amplia del fútbol. "Con el tiempo, entiendes que el fútbol no es solo lo que haces con el balón. También es lo colectivo, la constancia, las responsabilidades", afirma en una de sus reflexiones más sinceras. Para él, la clave ya no es solo el talento, sino la capacidad de sostenerlo: "Hoy en día, el talento no es suficiente. Lo que marca la diferencia es la constancia".

El sueño cumplido de vestir de blanco

Mbappé no oculta lo que significa para él formar parte del Real Madrid. Define su llegada al club como un privilegio que trasciende lo deportivo. “Para mí es como un regalo de Dios. Tener la oportunidad de vivir de mi pasión, jugar los mejores partidos, estar en el mejor club del mundo”, asegura. Cada día, dice, lo vive con gratitud, consciente de que está donde siempre quiso estar.

Esa sensación se multiplica cuando pisa el Santiago Bernabéu. “Me encanta estar en el campo, y sentir que estoy pisando el mejor suelo del mundo”, confiesa, subrayando la conexión emocional que ha desarrollado con el estadio y con el entorno futbolístico español.

El desafío de mantenerse en la élite

Mbappé es consciente de que su carrera se encuentra en un punto decisivo. Ya no se trata de irrumpir, sino de sostener un nivel que lo ha convertido en uno de los grandes referentes del fútbol mundial. "Lo más difícil no es llegar. Es mantenerse ahí y seguir progresando", reflexiona. Para él, la clave está en el trabajo duro, la disciplina y la autoexigencia, valores que considera esenciales para seguir creciendo.

El delantero reconoce que una carrera nunca sigue el guion que uno imagina, pero asegura que hoy está exactamente en el entorno que soñaba de niño, fruto de su esfuerzo y de su capacidad para tomar decisiones que a menudo desafían las expectativas.

Mbappé, durante el partido ante el Girona / Sport

La mirada puesta en el Mundial de 2026

Con la selección francesa, Mbappé mantiene intacta su ambición. Considera que un Mundial es un momento único, marcado por la unión y la mentalidad colectiva. "Se gana juntos, a través de la constancia y la mentalidad. Tenemos mucha ambición, pero también la humildad de saber que nada está garantizado", afirma, dejando claro que su liderazgo va más allá del club.

Un futbolista que sigue escribiendo su historia

Mbappé se encuentra en un punto donde su trayectoria ya es legendaria, pero aún está lejos de completarse. Su reto no es solo ganar, sino decidir qué tipo de figura quiere ser en la historia del fútbol.

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Su presente en el Real Madrid, su visión del juego y su ambición competitiva apuntan a un camino que todavía tiene mucho por contar.