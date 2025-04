Sudando (como casi toda la temporada), pero el Real Madrid sumó tres puntos en Mendizorroza que le hacen mantenerse en la pugna por la Liga. A cuatro puntos del Barça y con un clásico en el horizonte en Montjuïc. No dependen de si mismos los de Ancelotti, pero mantienen sus opciones intactas cuando quedan 21 puntos en juego.

Ante el Alavés volvió a mostrar un juego ramplón. Y eso, unido a la salvajada de Kylian Mbappe, que se autoexpulsó en la primera mitad por una entrada terrorífica a Antonio Blanco, hicieron otro encuentro muy denso para los blancos.

LA ENTRADA DE MBAPPÉ

Fue Davide Ancelotti, primer técnico por la sanción a su padre, quien atendió a la prensa: "No he hablado con él. Primero decir que Kylian no es un chico violento y ha pedido perdón. Es consciente del error que ha hecho. Seguramente es una entrada de roja, clara y ha pagado las consecuencias. Las muchas pequeñas faltas que le han hecho le han hecho reaccionar de esta manera, que es una manera equivocada. No lo estoy justificando, solo creo que ha pasado por eso", dijo Davide acerca de la acción más polémica del encuentro.

Respecto a cómo vivió Ancelotti Jr. el encuentro como capitán de la nave, resumió que "lo he disfrutado muchísimo. Un poco nervioso al principio, como en todas las primeras veces. La victoria nos da confianza. Sabíamos que no iba a ser fácil y lo que ha pasado nos lo ha puesto más complicado. Nos da confianza para lo que queremos que pase el miércoles que viene".

EL TRATO A ASENCIO

Mendizorroza se ensañó, de nuevo, con Raúl Asencio. Hizo la siguiente reflexión Davide: "Es decepcionante como sociedad lo que está pasando, pero nosotros tenemos que competir cuando estamos en el campo y no somos los que tenemos que tomar medidas. Esperamos que no pase más, pero es bastante decepcionante a nivel de sociedad y es lo que hay".

REMONTADA ANTE EL ARSENAL

Hizo referencia el segundo de 'Carletto' a las remontadas que debe afrontar su equipo tanto en Champions como en Liga. "Las dos cosas son difíciles. Lo vamos a intentar. Tenemos la confianza para hacerlo en Champions y Liga. No es suficiente tener la calidad que tenemos, se tienen que dar bien algunas cosas y nos lo tenemos que ganar. Todo el mundo está convencido de que lo vamos a intentar".