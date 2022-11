Kroos tiene en vilo al Madrid tras rechazar al PSG, City y Bayern

El club blanco espera una respuesta del alemán a su propuesta de renovación, acaba contrato en junio y no ha decidido su futuro “El año que viene pensaré qué hago”, dijo, pero asegura que no cambiará “de club” en caso de que decida seguir en activo

Toni Kroos es un tipo tranquilo, el que maneja el balón con frialdad en su misión de repartir juego en la medular del Real Madrid, y fuera del campo demuestra el mismo temple al plantearse su futuro con sosiego. Termina contrato el 30 de junio y todavía no ha decidido si seguirá jugando o se retirará. “El año que viene pensaré en esto y poco a poco decidiré que quiero hacer. Ni yo sé qué va a pasar”, dijo en su última comparecencia en la previa del partido de Champions ante el Celtic. Una decisión que tiene en vilo a un Real Madrid loco por escuchar una respuesta positiva del alemán a su propuesta de renovación.

Lo único que parece tener claro es dónde jugará si decide seguir en activo. “No voy a cambiar de club. Siempre me voy a quedar aquí, me voy a retirar aquí, lo que no sé es cuando. Mucha gente habla de lo que pienso, veremos el año que viene”, agrega el teutón, que se toma la decisión con máxima calma. Uno de los motivos que alegó para dilatar su decisión es encontrarse bien físicamente y seguir siendo útil al equipo. Dos condiciones que está superando con amplitud como reconoció él mismo: “Me siento muy bien, me siento bien físicamente”.

NO A SUCULENTAS OFERTAS

Pese a sus 32 años Toni Kroos sigue siendo una pieza muy cotizada. Acabar contrato en junio ha servido a los principales rivales europeos del Real Madrid a intentar su fichaje. Primero fue el Bayern el que le invitó el año pasado a volver con galones de primer espada, según ‘Defensa Central’. Kroos rechazó la posibilidad de volver al equipo bávaro agradeciendo el ofrecimiento. Después apareció el PSG con todo sus petrodólares para convencerlo. Le hizo una oferta de 100 millones de euros por tres temporadas, 25 brutos cada una, según ‘Ok Diario’, pero la ha rechazado porque no se mueve por dinero sino por sentirse integrado y rendir como sabe.

El último en tentarle ha sido el City de Guardiola también con los petrodólares por delante. Pep le dirigió en su etapa en el Bayern y el jugador se identifica con su estilo y está muy agradecido de su etapa con él. EL club citizen le ofrecía 14 millones netos por temporada, según ‘Defensa Central’, pero Kroos también declinó el ofrecimiento centrado en el Madrid esta temporada. El club blanco tiene esa tranquilidad de que si decide seguir jugando al fútbol será de blanco, pero cierto desasosiego porque si decide retirarse dejará un roto en la medular que será muy difícil de zurcir.