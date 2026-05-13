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Real Madrid

Kroos sumará mano dura en el Real Madrid

La leyenda del Real Madrid se puede incorporar al organigrama madridistra y afirmó que es "inaceptable" la manera de perder las dos últimas Ligas

Kroos está disgustado con la situación que está viviendo el Real Madrid

Kroos está disgustado con la situación que está viviendo el Real Madrid / AFP7 vía Europa Press

Jordi Gil

Jordi Gil

Toni Kroos puede ser una de las novedades en el organigrama técnico del Real Madrid para la próxima temporada. El alemán quedó muy contrariado después ver el clásico y en su podcast "Einfach mal Luppen" arremetió contra los futbolistas por su actitud y la forma de perder las dos Ligas.

Kroos tiene fijada su residencia en la capital de España y aún no está claro que cargo ocuparía dentro del club, pero sí las ideas que querría inculcar. El ex futbolista no quiere ver a los jugadores del Real Madrid prácticamente ridiculizados como ha ocurrido en el actual campeonato.

"Un título ya es muy difícil de aceptar. Dos son inaceptables. Punto. Esa es la imagen que tiene el Real Madrid de sí mismo. Todo el mundo lo sabe", sentenció el mítico ex jugador blanco.

"Me sentí aliviado"

Respecto al Clásico, Kroos vivió el partido con mucha desazón y tristeza: "Nunca había tenido tan poca esperanza. Para ser sincero, me sentí aliviado cuando terminó". Y añadió: "Quizás estaban motivados. No digo que no lo estuvieran. Pero sencillamente no es suficiente. No es suficiente, en muchos sentidos"

En su opinión, la fortuna para el Real Madrid fue que el Barça no quiso hacer sangre con el 2-0. Kroos remarcó que "era un partido en el que todo el mundo habría estado deseando que sonara el pitido final en el minuto 60".

El conjunto madridista está viviendo unos momentos esperpénticos, como se comprobó con la rueda de prensa de Florentino Pérez o la pelea entre Tchouaméni y Valverde, que preocupan en su entorno.

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