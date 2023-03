Kroos: "No siento pena por Hazard"

Eden Hazard en el Real Madrid, sin minutos y con la sensación de que su situación no va a mejorar, situación que a Toni Kroos no le da lástima Varios periodistas de Eleven Belgium se desplazaron a Madrid para poder hablar con protagonistas del Real Madrid y del entorno del jugador belga

La televisión belga Eleven Belgium ha realizado un reportaje sobre la situación de Eden Hazard en el Real Madrid, sin minutos y con la sensación de que su situación no va a mejorar. Una situación que a muchos les puede llegar a dar lástima, aunque no es el caso de Toni Kroos, su compañero en el vestuario blanco.

Varios periodistas de Eleven Belgium se desplazaron a Madrid para poder hablar con protagonistas del Real Madrid y del entorno del jugador belga en la capital española. Uno de ellos, Toni Kroos, quien dejó una sentencia llamativa sobre la situación en la carrera deportiva de su compañero:

"La compasión está fuera de lugar en el fútbol. No creo que Eden tenga una mala vida. Puedes compadecerte de gente que lo está pasando claramente peor. No se trata de dinero, simplemente no he sentido lástima por nadie en el fútbol. Por supuesto, la situación ha sido difícil durante mucho tiempo, pero al fin y al cabo, cada uno es en cierta medida responsable de su propia situación. Por eso creo que la lástima está fuera de lugar. Conozco muy bien a Eden, hablamos a menudo, pero sólo compadezco a personas que está en situaciones muy malas y Eden no es una de ellas" comunicó Toni Kroos.

Eleven Belgium también pudieron hablar con el técnico Carlo Ancelotti, al cual le preguntaron también sobre el salario actual que tiene el exatacante del Chelsea. "Es una situación bastante complicada, porque Hazard por calidad merece jugar, pero es un equipo grande y hay competencia. Yo no estoy aquí para dar minutos a los jugadores, sino para que el Madrid gane partidos. Yo no pongo las alineaciones en función de la edad o de lo que ganen los jugadores, no sé lo que gana Hazard, pongo las alineaciones para que el Madrid gane partidos", respondió el entrenador blanco.