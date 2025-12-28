Kroos señala el problema del Madrid: "Puede que ganes partidos y que nadie esté contento"

Toni Kroos ha sido el protagonista en la última entrevista que ha realizado Romario en su canal de Youtube, 'Romario TV'. Los dos exfutbolistas han mantenido una charla mano a mano durante más de media hora en la que han repasado la actualidad del Real Madrid, sus pronósticos para el Mundial y en la que el alemán ha revelado algunos de sus secretos.

Sobre el momento que vive el equipo blanco, Kroos pide paciencia con Xabi Alonso. "Lo más difícil como entrenador es entrenar al Madrid. No es fácil. Aquí puede pasar que ganes partidos y nadie esté contento, hay pocos clubes así. Si empatas o pierdes, las reacciones son diferentes. El club nos ha acostumbrado a eso y las críticas vienen muy rápido. Tienes muy poco tiempo como entrenador para crear algo. No puedes pensar en cómo jugará tu equipo en uno o dos años. Hay poco tiempo, pero estoy convencido que Xabi es un entrenador muy bueno y tiene la calidad para entrenar al Madrid, pero todos sabemos que significa este club, él el primero. Sabía antes de venir que podría pasar. Hay que dar tiempo y estar tranquilo, pero son cosas difíciles en el Madrid", señala.

Kroos y Vinicius, en un partido juntos con el Madrid / Chema Moya / EFE

Además, el que fuera centrocampista del conjunto blanco sentencia que la cesión al Lyon es un buen movimiento para Endrick: "Para un jugador como Endrick, más con esa edad, lo más importante es jugar. Si no tiene la posibilidad de jugar mucho aquí lo mejor es ir a otro club para jugar. Cuando yo tenía 18 años, en el Bayern, decidí irme al Leverkusen para jugar un año y medio, jugar todo y volver al Bayern como un jugador diferente, con más experiencia".

Kroos también ha explicado su buena conexión con algunos jugadores brasileños, como Casemiro y Vinicius, explicando lo bien que se entendían en el campo. "Vini se aprovechaba de mí, pero yo también de él, porque al final mis pases solo valen algo si alguien mete los goles", apunta.

El próximo Mundial

"España, Portugal, Francia y puede haber alguna sorpresa, diría Marruecos", afirma Kroos sobre las posibles favoritas al torneo. No mete a Alemania, pero también le da opciones: "Alemania siempre está ahí. Yo no les veo entre los 5 favoritos, pero igual que Brasil, si me sorprenden, perfecto. Hay una diferencia entre Alemania y los equipos que he dicho antes, pero a un partido todo puede pasar".

Respecto a Brasil, el exfutbolista alemán pone a Neymar en el punto de mira: "La gran pregunta con Neymar es cuándo está al 100%. Con muchas lesiones, puede ser que le falte ritmo de partido, es muy difícil decirlo. Si no está bien, es muy difícil que pueda ayudar".

Kroos, abrazándose con Ancelotti / Kiko Huesca / EFE

Para terminar la entrevista, Kroos también hizo mención a algunos nombres propios, aludiendo a Ancelotti como el mejor entrenador de todos "porque ha entendido mejor que nadie cómo manejar un equipo grande", al Santiago Bernabéu como "el mejor estadio del mundo" y a Cristiano Ronaldo como el mejor jugador con el que jugó.

Además, el que fuera futbolista del Madrid afirma que su ídolo es Johan Micoud, que Kanté ha sido el rival más difícil de marcar y que Ronaldinho es el brasileño al que más admira, afirmando que "ha sido un espectáculo".