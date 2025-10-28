Kroos sale en defensa de Vinicius

El nombre de Vinicius está en boca de todos después de su reprochable actitud, una vez más, durante y después del clásico en el Santiago Bernabéu contra el FC Barcelona. El brasileño demostró, esta vez, que tampoco sabe ganar y provocó a los futbolistas del Barça, recriminándole a Lamine Yamal sus declaraciones en la previa del encuentro. Ya no solo se busca enemigos en los rivales, también dentro del vestuario en la enésima muestra de desprecio a su entrenador, Xabi Alonso.

El técnico tolosarra ordenó su sustitución sobre el minuto 70 del encuentro y el delantero mostró su desaprobación con aspavientos. "Siempre yo. Mejor me voy del equipo", decía mientras se encaminaba hacia el túnel de vestuarios. Literalmente. Porque no se sentó ni en el banquillo aún con el partido por decidir.

"Cuando haces un partido excepcional, sobre todo en un partido como este, no estás contento. A mí tampoco me gustó nunca que me sustituyeran. Pero para ser justos, nunca me he ido directamente al vestuario después", dijo Toni Kroos en su podcast sobre la actitud de Vinicius en la sustitución.

El exfutbolista, en su defensa hacia el que fuera su compañero en el Real Madrid, también recalcó la importancia del contexto que se vive en un partido como el clásico. "Siempre se puede juzgar desde fuera, pero me gusta tener presente que, en realidad nadie, salvo los que están ahí, en un clásico y frente a 80.000 espectadores con el marcador 2-1, sabe que uno desea todo menos irse. Esa emoción, nadie que la juzgue al final puede imaginarla. O a menudo. La mayoría de los que la juzgan simplemente no pueden ponerse en su lugar", comentó.

También añadió que "en frío y con algo de distancia, probablemente pensará: 'bueno, puedo guardarme la ira un poco más'. Puedo entenderla, pero como se ve en las fotos, no da la impresión de ser ideal. Sin embargo, quiero señalar que es una situación emocional excepcional cuando estás ahí abajo en un partido así. Lo he vivido muchas veces, así que no siempre hay que tomárselo todo tan en serio. Los entrenadores tampoco suelen hacerlo. Sobre todo los que fueron jugadores".