Kroos recuerda la gran riña que tuvo con Guardiola

El alemán se acordó del roce que tuvieron en Múnich Guardiola siempre quiso al mediocampista en su equipo

Pep Guardiola siempre quiso contar con los servicios del mediocampista alemán mientras estuvo en Múnich. Cuando el Bayern lo traspasó al Madrid el 2014 después del Mundial por 25 millones de euros, el técnico catalán hizo saber a la directiva que no era lo correcto, pero el teutón y el club no llegaron a un acuerdo económico. Ocho años después, el '8' de los blancos ha revelado en el su podcast 'Einfach mal luppen' que llegó a tener alguna riña con Pep.

El alemán narró que el mayor roce que tuvieron tuvo lugar después de que el técnico lo sustituyera en la segunda parte de un encuentro ante el Stuttgart, una decisión que Kroos no compartió y mostró su desagrado lanzando sus guantes al césped. El gesto del teutón tuvo un agrio desenlace, ya que inició los dos siguientes encuentros desde el banquillo. Para resolver el malentendido, el entonces director deportivo del club bávaro, Matthias Sammer, le demandó que conversara con Guardiola. “Es lo que hice. Tuvimos una buena conversación y pudimos solucionar el problema en cinco minutos”, rememoró el ex del Bayern en el Podcast. "No estaba de acuerdo con la sustitución y punto. Probablemente era importante para él que yo mismo buscara la conversación con el”, añadió.