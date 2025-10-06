Kroos rectifica con Valverde

El 2 de junio de 2024, los jugadores del Real Madrid celebraban la consecución de la ‘decimoquinta’ Champions League en Cibeles ante una afición entregada. Toni Kroos había anunciado su retirada pese a tener solo 34 años y una trayectoria de éxitos defendiendo la camiseta blanca. Ese día, el alemán nombraba su sucesor a Fede Valverde ante un foro entregado a los éxitos de su equipo y a un jugador que ha hecho historia en el Real Madrid y al que todavía nadie ha conseguido reemplazar.

“La temporada que viene, o por lo menos de momento, mi número 8 está libre. ¿Tenéis una idea? Yo sí”, se arrancaba el alemán micrófono en mano. Los aficionados respondieron con un “¡uruguayo, uruguayo, uruguayo!” mientras Fede se situaba a su lado. “La verdad es que para mí es un placer dar mi número a este chico, Fede Valverde”, concluyó, señalando a su compañero ante las ovaciones de los presentes.

Xabi ve lo que no vio Carlo

Han pasado 15 meses, y aquel pensamiento ha cambiado. Kroos ya no ve al uruguayo como su sucesor natural, y señala a Arda Güler como el más capacitado para tomar su relevo en el centro del campo. Lo hace después de que Ancelotti no le diera casi oportunidades y de que Xabi Alonso lo haya elegido para gestionar el juego en el centro del campo blanco.

Güler se ha ganado un sitio en el Madrid con Xabi Alonso / AP

Valverde ha decepcionado como gestor del juego. El uruguayo ha dejado muy claro que donde le gusta jugar, el centro del campo, pero le faltan herramientas para gestionar lo que necesita el equipo en esa zona y que Kroos le daba con sus milimétricos pases. Fede es un todoterreno que se doblega en muchas funciones, pero repartir juego no es una de sus ellas.

Reconocimiento

“Es uno de esos talentos al que le preguntas: '¿Cómo haces eso?'. Quiere pistas y consejos, hay muchos jugadores de 18 años que creen que ya son muy buenos y que no necesitan consejos para nada. Pero él tiene esa mentalidad de aprender", descubría Kroos ensalzando las condiciones del turco, que ahora “es feliz” con la llegada de Xabi Alonso, que le ha dado la vuelta a su situación.

Kroos está convencido de “que la posición del diez puede ser ocupada por Arda Güler. Le da mucho fútbol al juego. Ya la temporada pasada estaba preparado en lo futbolístico, pero físicamente también ha dado un paso adelante. Soy partidario de hacer la vista gorda si pierde algún duelo. Lo importante es que tenga su tarea clara y participe en el esfuerzo defensivo", afirma el alemán, que destaca al jugador que conoció en su último año de blanco.