Kroos, Modric y Kepa, las papeletas por resolver de Ancelotti en Almería

Dejó fuera al alemán y al croata en el exigente partido ante el Athletic, y apostó por un dibujo con los nuevos ‘diamantes’ de la medular Todo apunta a que Lunin repetirá bajo palos, pero el italiano tiene en mente poner a Kepa en la próxima jornada ante el Celta

Ancelotti se ha tomado en serio ser el encargado de dar relevo generacional del Real Madrid y dar entrada a las jóvenes perlas que ha ido fichando en los últimos años. Esta es su tercera temporada en el equipo, en su segunda etapa, y en este tiempo ha visto irse a Benzema, Marcelo, Casemiro, Bale, Isco y Asensio, los supervivientes a los Cristiano, Ramos, Varane, Keylor que han escrito la historia blanca de los últimos años. A ese grupo de leyendas se suman los Kroos, Modric, Carvajal o Nacho, que siguen en primera línea, pero que el italiano puede borrar en la próxima temporada si los relega al banquillo.

LAS CARTAS DE ANCELOTTI

Salvo Carvajal, los otros tres acaban contrato el próximo 30 de junio y Ancelotti ha arrancado la temporada sentándolos en el banquillo. Los dejó fuera en el exigente partido ante el Athletic y apostó por los nuevos diamantes en la medular con Modric y Kroos viendo los toros desde la barrera. Un partido no debe servir de referencia, porque la temporada es larga y exigente. Va a necesitar de todos, pero el italiano empieza a mostrar sus cartas desde el principio para encontrar su once preferido. Ese que pondrá en los partidos importantes si no tiene bajas.

Ancelotti no es de los que se guarde nada cuando tiene a sus elegidos en condiciones de jugar, incluso no estando a su mejor nivel suele sacarlos. Ante el Athletic sorprendió dejando a los dos arquitectos del equipo en el banquillo. La expectación ahora es saber si hará lo mismo en el partido de mañana ante el Almería, un rival de otra Liga, pero con tres puntos en juego que valen lo mismo que cuando juega un Clásico

A TIEMPO DE IRSE DEL MADRID

La pregunta es si volverá a dejarlos fuera y apuesta por ese centro del campo en rombo con Tchouameni (23 años), Valverde (25), Camavinga (20) y Bellingham (20) y deja fuera a Modric (37) y Kroos (33). Corre el riesgo de que los dos decidan irse con el mercado aún abierto (aunque el alemán es más partidario de retirarse) antes de arriesgarse a chupar banquillo. Eso sí haría daño al equipo, que Modric y Kroos pidan irse dejaría a Ancelotti con cara de circunstancias, y sin los dos recursos más valiosos y experimentados que tiene en el vestuario

La otra duda es si se atreverá a alinear a Kepa antes que a Lunin. Lleva tres entrenamientos con sus nuevos compañeros, pero si ha venido es porque el italiano confía poco en el ucraniano por mucha coba que le haya dado después de la lesión de Courtois. Todo apunta a que el ucraniano repetirá bajo palos en el estadio almeriense, pero podría ser el último ya que piensa en el vasco para la visita de la próxima semana a Vigo. Sería la confirmación de que no confía en Lunin, que podría plantearse salir al negarle la oportunidad de demostrar si está o no capacitado para ser portero del Real Madrid.