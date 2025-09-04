Kroos: "La mitad de nuestros oyentes no han oído hablar de Isak"

Toni Kroos, el ex centrocampista alemán del Real Madrid y el Bayern Múnich, y su hermano Félix no suelen dejar indiferentes a los oyentes cuando realizan su pódcast 'Einfach mal Luppen', y la última edición del programa ha provocado el mismo efecto habitual. En esta ocasión, Kroos lo ha hecho a costa del delantero sueco Alexander Isak que se ha convertido en la gran noticias del mercado de fichajes de este verano al protagonizar un traspaso digno de culebrón y multimillonario del Newcastle al Liverpool a cambio de casi 150 millones de euros.

El fichaje se ha convertido en el récord histórico en el mercado de la Premier y tercero del mercado global (por detrás de los 222 millones de Neymar y los 180 de Mbappé, ambos pagados por el PSG) y ha llegado después de que Isak mantuviera un pulso con los responsables del Newcastle.

Sin embargo, las cifras del traspaso no han impresionado a Toni Kroos quien ha cuestionado con ironía los precios que se están pagando por los fichajes. "Confío en nuestros oyentes, pero te diría que, más o menos, la mitad nunca ha oído hablar de Isak. Juzguen ustedes mismos. En serio", sentenció el exjugador del Real Madrid.

Félix entró al juego de su hermano Toni, al asegurar que los aficionados al fútbol pueden tener memoría del delantero internacional sueco "sólo de su época en el Borussia Dortmund". Isak llegó al Dortmund en el mercado de invierno de 2017 procedente del AIK Solna por 8,6 millones de euros y sólo jugó 13 partidos (281') en los que marcó un gol y dio una asistencia. "Dortmund, bueno. Allí no pasó gran cosa", replicó Toni, quien zanjó el asunto de los 175 millones de euros afirmando: “Sí, es mucho dinero, sin duda”.

Isak estuvo cedido al Willem II hasta que la Real Sociedad lo contrató en 2019 por 15 millones de euros. El club donostiarra traspasó al delantero sueco al Newcastle en 2022 por 77,5 millones de euros.