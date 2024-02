Kroos, irónico con su amarilla: "Dios lo ve todo, quizás lesionó al árbitro"

Toni Kroos no quedó muy satisfecho con el arbitraje de Díaz de Mera Escuderos en el encuentro ante el Sevilla. Es lo que se desprende de sus últimas palabras en el podcast Einfach mal Luppen que comparte con su hermano Felix. "Leí en alguna parte que si Toni Kroos y Carlo Ancelotti han visto tarjetas amarillas por protestar, entonces algo anda mal, entonces algo debe andar mal", empezó diciendo.

"No soy alguien a quien le guste tratar con los árbitros durante el partido, y nunca hago eso... pero es que fue demasiado", se justifcó de entrada Kroos. El mediocampista se mostró irónico con la amarilla que recibió durante el encuentro. En la acción le gritó al árbitro "un metro, un metro", como subrayando que trata de apartarse de la acción. Unas protestas que hizo que viera la amarilla.

"Creo que durante toda la primera mitad nos pitaron todo lo que estaba al límite de ser falta. Incluso cosas que no eran falta en absoluto. Lo que me enfadó tanto de mi acción fue que en realidad estaba a un metro de distancia. Eso fue una locura", insistió. Una amarilla sobre la que Kroos bromeó en el podcast con estas palabras: "Dios lo ve todo y probablemente luego le lesionó la pantorrilla", recordando el contratiempo que más tarde sufrió el colegiado. Kroos no se cortó al analizar el momento en el que el colegiado se lesionó y las sensaciones que le transmitió su relevo.

"Acabábamos de tener dos o tres oportunidades realmente buenas. Realmente hizo todo mal, se lesionó en el momento equivocado. Hay que decir que el cuarto árbitro es mucho mejor árbitro. Hizo un buen trabajo", apunto, entre elogios a Carlos Fernández Buergo.