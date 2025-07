Kroos: "Hay periodistas buenos y malos, pero hacen lo que les piden sus jefes"

Ya hace más de un año que Toni Kroos decidió dejar el fútbol y anunció su retirada del Real Madrid. A pesar de todo, el alemán sigue estando presente en la actualidad del equipo blanco, que todavía busca a un jugador que pueda ejercer el rol de centrocampista organizador como lo hacía él.

Mientras tanto, Kroos ha dado una entrevista a El País Semanal en la que ha repasado su retirada, los motivos que le llevaron a ello o cómo es su vida en la actualidad.

"Me pasé varios meses pensando en esto, o sea, no me levanté una mañana de la cama y me dije de repente a mí mismo: “¡Te tienes que retirar!”. No, lo maduré mucho, mucho. Ya el año anterior había pensado en retirarme, pero al final decidí renovar un año más con el Real Madrid, que había insistido mucho", afirma el alemán sobre su decisión.

"Pero eso no cambió mi idea, que fue siempre retirarme así, y por suerte lo he conseguido. Creo que es difícil hacerlo mejor de lo que lo hice en mi última temporada con el Real Madrid. Me fui tras ganar la Liga y la Champions. Adiós", sentencia Kroos.

Si algo deja claro en la entrevista el exjugador blanco es que quería retirarse como una estrella: "Lo mejor es dejarlo en lo más alto. Te vas con una sensación magnífica porque eres tú quien ha tomado la decisión. Y antes de que alguien me mandara al banquillo porque ya no era tan bueno o porque no era tan importante para el equipo, como lo fui hasta el final… pues prefería dejarlo yo. Quería evitar todo eso. Ni mi entrenador, ni mi familia, ni mi cuerpo me iban a decir a mí cuándo retirarme. No puedes aguantar hasta los 40. Hay que dejarlo antes de que el cuerpo te pida parar".

Kroos, en su regreso al Bernabéu para un partido de leyendas ante el Dortmund / EFE

Otro de los temas que toca Kroos en la entrevista es la crítica que llega desde la prensa y cómo eso puede influir en los futbolistas: "Está claro que en España hay mucha pasión y mucha presión sobre los futbolistas por parte de los periodistas y de los aficionados. Eso forma parte de este deporte, y esa presión mediática puede que en España sea un poco mayor, pero en Alemania también existe, y supongo que en otros países también. ¿Son injustas las críticas? A veces, sí, y si no estás fuerte mentalmente puede influir negativamente. Pero a veces también pasa lo contrario, que la prensa nos pone tan arriba, tan arriba, que tampoco es real. Haces tres partidos buenos y de repente eres el mejor del mundo. Y al revés. Y eso no es así, y si sabes aceptarlo, mejor para ti, vives más tranquilo. Hay futbolistas que leen o escuchan esas cosas y se ríen, y otros, en cambio, le conceden mucha importancia por temas de su imagen, etcétera".

"En definitiva, hay futbolistas buenos y malos y hay periodistas buenos y malos. Lo que un jugador de élite tiene que entender es que nunca es un tema personal, que los periodistas hacen el trabajo que les piden sus jefes y que lo que les preocupa es vender”, concluyó el alemán sobre el tema de la prensa.

Kroos confiesa que retirarse "no fue fácil", antes de explicar el cambio que supone: "Dejé lo que llevaba haciendo desde que tenía seis años. Toda mi vida ha dependido del fútbol, los horarios, los viajes, la comida, cuando ver a mi familia... Es un cambio radical. Mi idea era retirarme en lo más alto. Podía haber seguido dos o tres años más, pero no pensaba en hacerlo".

Por último, el exjugador también remarca en la entrevista la importancia del mediocentro: "La posición de mediocentro es fundamental en el fútbol moderno. Mira lo que le pasó al City con la lesión de Rodri. A un mediocentro o a un pivote se le echa de menos cuando no está. Desde mi retirada he visto, como todos los demás seguidores del equipo, que no ha sido una temporada fácil. Y la gente decía: ‘¡Aaah, es porque no está Toni Kroos!’. Y yo lo único que deseaba era que la cosa funcionara bien y que dejaran de decir eso”.