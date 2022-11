Kroos: "¿Ganar mi sexta Champions? Sé contar hasta seis"

El centrocampista alemán está seguro de que ganarán al Celtic para conseguir la primera plaza Toni aclaró que no decidirá su futuro hasta enero o febrero de 2023

El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos aseguró en la previa del Real Madrid-Celtic de la Champions 2022/23 que todavía no ha decidido su futuro y que no será hasta enero o febrero de 2023 cuando se siente con los responsables del club para hablar y a partir de ahí decidir si renueva o se retira del fútbol. También valoró la polémica sobre el penalti del empate del Real Madrid ante el Girona.

El jugador del Real Madrid, que atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo contra el Celtic en la Champions 2022/23 antes de la comparecencia de Carlo Ancelotti, dijo sobre su futuro: "Yo estoy muy bien, me siento muy bien físicamente, las cosas me están saliendo muy bien en el campo. A veces es gracioso que leo cosas sobre lo que va a pasar (con su futuro) que ni yo he pensado. Ahora vendrá el descanso (por el parón del Mundial), me lo pensaré y después, poco a poco decidiré qué hago. Lo que es cierto es que no voy a cambiar de club, me voy a retirar aquí. Vamos a ver el año que viene (2023), pero yo y el club estamos muy tranquilos, hablamos a menudo".

Intentaron ponerle a prueba cuestionándole qué diría si mañana le ofrecieran la renovación, y Toni Kroos bromeó: "No me van a decir mañana si quiero seguir porque el club y yo estamos muy tranquilos porque dijimos que hablaremos el año próximo. Siempre hemos tenido una relación muy especial desde hace ocho años, y ya hablaremos en enero o febrero".

El duelo con el Celtic en Champions y ganar 'la sexta'

En clave deportiva, Kroos espera que el Real Madrid se rehaga del empate ante el Girona para asegurarse la primera plaza en su grupo de la Champions de cara al pase a octavos de final. "¿Qué necesitamos? Una victoria (risas)... Necesitamos hacer un buen partido para ganar y ser primeros. Pero estoy confiado porque tenemos equipo para ganar y si hacemos un buen partido lo podemos conseguir".

Preguntaron a Kroos sobre la opción de ganar la sexta Champions e igualar a Paco Gento en el ranking. "No estaría mal una sexta. Sé contar hasta seis, ese no es el problema. Cada año es lo mismo. La competición que jugamos la queremos ganar, sabiendo que es imposible ganarlo todo. Tenemos un muy buen equipo, hemos empezado bien. En la Champions tienes que estar ahí cuando es importante, en las eliminatorias. Al mismo tiempo, no te das cuenta y te puedes quedar fuera. Vamos a ver qué puede pasar, pero somos el Madrid y el objetivo es ganar la Champions"

También ironizó con el empate ante el Girona y con su primera expulsión. "Si no puedes ganar, por lo menos no pierdes. Al final, creo que no ha sido nuestro mejor partido. Aunque tuvimos ocasiones para el segundo, luego nos pitaron un penalti. Cosas que pueden pasar. Empatamos, pero seguimos siendo primeros".

Sobre su expulsión, igualmente recurrió a la broma: "No veo problemas. Han pasado muchos partidos hasta que me han expulsado. Es lo que es. Tenía la sensación que la segunda (falta) tenía que hacerla; al menos una mini falta, para que no hubiera contragolpe. Intenté tocarle lo menos posible, pero pasó".

La polémica del penalti

Toni Kroos considera que no era acción de penalti la debatida acción del duelo ante el Girona, pero tampoco la utilizó como excusa para el empate. "Al final, es verdad que hay unas charlas con los árbitros. Pero al final cada año pasará lo mismo. Pitan lo que piensan o ven en el momento. Siempre deciden en la situación y decidieron así. Yo tengo claro que no es penalti, pero no me gusta hablar de árbitros. Lo único que me sorprendió es que durante el partido decidió bien, dejó jugar y luego empezó el VAR a hablar con él. No fue una acción de revisión. Cuando salen del campo suelen cambiar. Cada uno tiene su opinión. No me gusta decir por eso empatamos, sino que no estuvimos bien"